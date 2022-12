Apertura de la Embajada de Azerbaiyán en Israel: la forma correcta de fortalecer los lazos

7 diciembre, 2022

¿Por qué Bakú decidió dar este importante paso recién ahora y cómo afecta esto a la posición de Jerusalén en la región?

Por Galia Lindenstrauss

Tras muchos años de cooperación entre Israel y Azerbaiyán, Bakú decidió abrir una embajada en Tel Aviv. Esta decisión corrige una asimetría existente en las relaciones bilaterales, ya que Israel tiene una embajada en Bakú desde hace casi tres décadas. ¿Por qué Azerbaiyán decidió dar este importante paso recién ahora y cómo afecta esto a la posición de Israel en la región?

La decisión de Azerbaiyán de abrir una embajada en Israel corrige una asimetría existente en las relaciones bilaterales: mientras que Israel tenía una embajada en Bakú desde 1993, Bakú no tenía embajada en Israel, a pesar de las estrechas relaciones entre los dos países. La apertura de la embajada se puede entender en el contexto del resultado de la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj en 2020, los Acuerdos de Abraham y la creciente tensión entre Irán y Azerbaiyán. Las relaciones entre Israel y Azerbaiyán han resistido numerosos desafíos, incluido el deterioro de las relaciones de Israel con Turquía, que es un importante aliado de Azerbaiyán. Además, a pesar de la naturaleza secular de Azerbaiyán; las relaciones entre Jerusalén y Bakú no pueden verse de forma aislada de las relaciones de Israel con el resto del mundo musulmán. Por esa razón, Bakú también es sensible a los desarrollos en la arena palestina y, por lo tanto, junto con una embajada en Israel, decidió abrir una oficina de representación en Ramallah.

Hay tres razones para la decisión de Bakú. La primera es la victoria de Azerbaiyán en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj contra Armenia en 2020. Durante la guerra y según los acuerdos que la concluyeron, Azerbaiyán liberó siete regiones contiguas a Nagorno-Karabaj que habían estado bajo control armenio desde la Primera Guerra de Nagorno-Karabaj, y también ganó control sobre partes de la región. En el pasado, a Bakú le preocupaba que la apertura de una embajada en Israel suscitara críticas entre árabes y musulmanes, lo que llevaría a votos contra Azerbaiyán en foros internacionales, pero en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, Bakú logró una victoria decisiva y, por lo tanto, tiene menos necesidades de apoyo en la arena política. Por su parte, Armenia abrió una embajada en Israel en 2020.

Otro catalizador importante para la decisión fue la firma de los Acuerdos de Abraham y la normalización de las relaciones entre Turquía e Israel en agosto pasado. Estos desarrollos hacen que las relaciones diplomáticas plenas entre Israel y un país musulmán sean mucho más aceptables que antes. Hoy, más de una docena de países musulmanes tienen relaciones diplomáticas plenas con Israel, algunos con un alto perfil público. En el contexto de los países árabes del Golfo, Azerbaiyán también tiene estrechas relaciones con los Emiratos Árabes Unidos.

La decisión de Bakú también se produce en el contexto de la creciente tensión entre Azerbaiyán e Irán. Durante las últimas tres décadas, debido a la numerosa población azerí en Irán (alrededor del 15-20 por ciento de la población, según diversas estimaciones) y las preocupaciones en Irán sobre las ambiciones separatistas de la minoría azerí, Teherán apoyó a Armenia en su conflicto con Azerbaiyán, aunque declaró oficialmente la neutralidad. Además, Irán también apoya de forma encubierta a las Brigadas Hussainiyoun, una organización opuesta al régimen de Bakú, aunque también se cuida de mantener estrechos vínculos con las autoridades azerbaiyanas. Teherán, por su parte, ve negativamente la cooperación de Bakú con Jerusalén y con Washington, y lo ha expresado abierta y explícitamente.

Tal como lo ve Irán, las relaciones más estrechas entre Israel y Azerbaiyán le dan a Israel la oportunidad de expandir su presencia e influencia en las esferas de seguridad e inteligencia, incluido el uso del territorio en Azerbaiyán para actividades israelíes contra objetivos en Irán. De hecho, el resultado de la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj aumentó las tensiones entre Irán y Azerbaiyán porque amplió su frontera común. Bakú también tiene reservas sobre la política iraní, particularmente luego de la apertura en octubre de este año del consulado iraní en Kapan, una ciudad ubicada en el distrito más al sur de Armenia. La ubicación del nuevo consulado se percibe como problemática ya que Azerbaiyán espera llegar a un acuerdo con Armenia y Rusia para establecer la ruta de transporte del Corredor Zangezur, que permitirá el acceso sin obstáculos desde Azerbaiyán al enclave de Nakhchivan, que forma parte de Azerbaiyán. Además, el reciente ejercicio militar de Irán a lo largo de la frontera con Azerbaiyán fue considerado un mensaje amenazante para Bakú. Este ejercicio sigue al ejercicio realizado el año pasado, que fue la primera vez desde la independencia de Azerbaiyán que Irán llevaba a cabo un ejercicio militar a lo largo de su frontera compartida. Además, una red de espionaje iraní fue capturada en Azerbaiyán en noviembre. En el pasado hubo casos similares de subversión iraní en Azerbaiyán, así como intentos de atacar objetivos israelíes y judíos en el país. Sin embargo, a pesar de todas estas actividades subversivas, Teherán no logró obstruir la cooperación de defensa entre Israel y Azerbaiyán o la apertura de la embajada de Azerbaiyán en Israel.

A lo largo de los años, los principales componentes de las relaciones entre Israel y Azerbaiyán fueron la importación de petróleo de Azerbaiyán (alrededor del 40 por ciento de las importaciones de petróleo de Israel) y la exportación de las industrias de defensa israelíes a Azerbaiyán, así como su cooperación en asuntos de inteligencia. Recientemente, con la guerra en Ucrania, Azerbaiyán comenzó a exportar granos a Israel, mientras que una empresa israelí está involucrada en una instalación de desalinización en el Mar Caspio. Además, antes del estallido de la pandemia de COVID-19, unos 50.000 turistas israelíes viajaban a Azerbaiyán cada año y Bakú espera que este número aumente. Como paso preliminar a la apertura de la embajada en Israel, en 2021 Bakú abrió una oficina comercial en Israel, indicando su intención de ampliar la cooperación económica entre los países. En 2020, el volumen del comercio civil entre Israel y Azerbaiyán (sin incluir el petróleo) fue de unos 200 millones de dólares. Azerbaiyán también se enorgullece de tener una de las comunidades judías más grandes de un país musulmán (las estimaciones oscilan entre 15.000 y 30.000) y se jacta de muchos años de tolerancia religiosa. La comunidad azerí en Israel, que cuenta con 50.000-70.000 personas, también es un puente importante entre los dos países.

Las relaciones con Azerbaiyán son igualmente importantes en el contexto de las relaciones entre Israel y Turquía. A lo largo de los años, Estados Unidos ha alentado a los tres países a cooperar y, entre otras cosas, las exportaciones de petróleo de Azerbaiyán a Israel pasan por Turquía. El hecho de que tanto Ankara como Jerusalén se perciban como aliados importantes de Bakú y que la victoria de Azerbaiyán en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj se atribuya en parte a la ayuda recibida de estos dos países fueron algunos de los factores que contribuyeron a las relaciones más cálidas entre Turquía y Israel durante el último año. El presidente de Azerbaiyán, Aliyev, intentó mediar entre Jerusalén y Ankara para normalizar sus relaciones después de la crisis de 2018. Significativamente, a pesar de las tensiones entre Israel y Turquía durante la última década, las relaciones de Bakú con Israel no se han enfriado, al contrario, se han hecho más fuerte. Sin embargo, el triángulo Israel-Turquía-Azerbaiyán también encarna el potencial de competencia: las industrias de defensa israelíes y turcas compiten entre sí, y es probable que esta competencia se intensifique a medida que la industria de defensa de Turquía desarrolle productos más avanzados.

El apoyo a las relaciones entre Israel y Azerbaiyán cruza las líneas partidistas en Israel. Benjamín Netanyahu, que se espera que se convierta en el próximo primer ministro, visitó Azerbaiyán dos veces como primer ministro de Israel, en 1997 y 2016. Su visita en 2016 es particularmente memorable, ya que en ese momento el presidente Aliyev dijo que Azerbaiyán había comprado hasta ahora sistemas militares de Israel por valor de cinco mil millones de dólares. Durante la visita, Netanyahu dijo que los cambios eran evidentes en muchas partes del mundo musulmán, y particularmente en los países árabes, “pero creo que si quieren ver cuál podría ser el futuro, vengan a Azerbaiyán y vean la amistad y la asociación entre Israel. y Azerbaiyán”. Estas palabras pueden adquirir un significado adicional con la apertura de la embajada de Azerbaiyán en Israel, que puede interpretarse como una consecuencia de los Acuerdos de Abraham.

Azerbaiyán ha sido un socio importante para Israel en las últimas décadas como proveedor confiable de energía y en términos de seguridad. La apertura de la embajada en Israel es un paso bienvenido desde la perspectiva de Jerusalén, lo que refleja el potencial para expandir las relaciones a campos adicionales también. Al mismo tiempo, Azerbaiyán, como otros países de mayoría musulmana, es sensible a la cuestión palestina, por lo que no sorprende que el movimiento hacia Jerusalén vaya acompañado de un movimiento hacia Ramallah. Turquía también es importante en el contexto de las relaciones entre Jerusalén y Bakú, y los desarrollos en las relaciones entre Ankara y Jerusalén podrían tener un impacto en la toma de decisiones en Bakú, aunque como ha demostrado la última década, no tienen un impacto decisivo. Por esa razón, aunque las relaciones entre Jerusalén y Bakú tienen sus propias fortalezas, y a pesar de la naturaleza secular de Azerbaiyán, no deben considerarse desconectadas de las relaciones de Israel con el resto del mundo musulmán.

Fuente: INSS The Institute for National Security Studies