Alvin Ailey – Teatro de Danza Americano

22 agosto, 2023

Regresa a Israel para abrir la temporada de danza en el Hogar de la Opera con dos programas diferentes que se presentaran en 6 funciones. Y dos piezas icónicas: “Cry” y “Revelations”.

Por Chiquita Levov

Fotos Paul Kolnik

El Teatro de Danza Alvin Ailey que fue muy aclmado por la audiencia israelí en sus visitas anteriores, regresa a Israel por cuarta vez para abrir la nueva temporada de la prestigiosa serie de danza “Majol Bamishkan” producida por la Ópera Israeli. La compañía presentará dos programas variados y ricos en los que sus bailarines interpretarán obras creadas por Alvin Ailey, uno de los más famosos creadores del panorama de la danza moderna. Junto con obras de otros coreógrafos, algunas creadas especialmente para los bailarines con el objetivo de destacar su talento y su singularidad. Cada programa termina con una interpretación de la obra maestra de Alvin Ailey, “Revelations”. Se presenta en el escenario del Centro de las Artes Escénicas de Tel Aviv Entre el 19 y el 23 de setiembre.

Más datos: www.israel-opera.co.il

Alvin Ailey, uno de los creadores más destacados en el mundo de la danza internacional, fundó una compañía única y revolucionaria, que dio escenario y expresión a bailarines de origen afroamericano y bailarines de otros orígenes étnicos. Ailey logro llegar a las profundidades de la cultura afroamericana y la llevó al escenario en todo su esplendor y belleza. Creó decenas de obras en las que utilizó música creada por compositores afroamericanos. El corógrafo que falleció en 1989, nos había visitado varias veces en el pasado, y también creó piezas para nuestras compañías.

El debut de la banda fue en 1958 en Nueva York, en 1963 se crea la primera colaboración de la banda con el compositor y pianista Duke Ellington. Dos año mas tarde se une a la compañía la bailarina Judith Jameson elegida años mas tarde por Alvin como su sucesora en la direccion de la banda. En 1980 la banda se mudó a su propia casa en Nueva York, y dos años más tarde la escuela que funcionaba junto a ella recibió reconocimiento. En 1989, cuando solo tenía 58 años, Alvin Ailey falleció por complicaciones del SIDA. Desde 2012, el coreógrafo Robert Battle asumió la dirección artística de la compañía. Y hoy trabaja junto a él el bailarín Matthew Rushing. Tras 65 años de fundación, la banda continúa actuando en todo Estados Unidos y el mundo.

Había creado antes de su muerte unas 79 piezas para su compañía y otras 200 para otros coreógrafos de todo el mundo, todo lo cual forma su riquísimo repertorio. Las mas importantes fueron dos obras icónicas: “Revelaciones”, una creación acompañada de música Gospel que se convirtió con el tiempo en un rito danzante, casi el himno de este grupo. Explora el dolor más profundo y, por otro lado, celebra la elevación divina del alma “Cry” (Llanto) un solo creado para la solista Judith Jameson y dedicado a todas las madres.

Dos programas que presentan cada uno 4 diferentes obras. El primero con las piezas

“Criaturas de la noche” que mejora con el tiempo y es como un champán burbujeante de alta calidad, un maravilloso tributo a la música sinfónica de Duke Ellington.

“El río” con música de Ellington es una pieza para toda la compañia, la alegoría del nacimiento, la vida y el renacimiento de Ailey. Es la primera obra sinfónica que Ellington creó específicamente para la danza. Completan el programa “Cry” y “Revelaciones”.

El segundo programa incluye la pieza “In a sentimental Mood” estreno mundial del coreógrafo y bailarín Jamar Roberts. Los momentos íntimos en la vida de una pareja se convierten en una revelación de amor y pasión. “Dueto” un trabajo del coreógrafo Paul Taylor de 1964, presenta un dúo de amor, real y conmovedor.

“Are you in your feelings” es un nuevo trabajo del coreógrafo Kyle Abraham. Una celebración de la cultura negra, la música negra y el espíritu de juventud inherente a todos nosotros. Y “Revelaciones”.