«Algunas señales»: la respuesta de Lapid al presidente iraní, que puso en duda la existencia del Holocausto

19 septiembre, 2022

El primer ministro respondió a Ebrahim Raisi, que evitó reconocer la Shoá en una entrevista con un medio estadounidense.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, puso en duda la existencia del Holocausto y llamó a Israel un “régimen falso” en su primera entrevista con un medio de comunicación occidental, que se emitió el domingo por la noche.

Hablando con la estadounidense Lesley Stahl en “60 Minutes” de CBS, respondió que “los hechos históricos deben ser investigados por investigadores e historiadores. Hay algunas señales de que sucedió. Si es así, deberían permitir que se investigue e investigue” al ser consultado sobre la Shoá.

Stahl repreguntó diciendo “así que no estás seguro, entiendo que no estás seguro”. Raisi no cuestionó esa conclusión. Los líderes iraníes tienen una larga historia de negación del Holocausto.

Frente a esta respuesta, el primer ministro israelí Yair Lapid contestó con imágenes de campos de concentración. «Algunas señales», publicó el mandatario.

Raisi también dijo que no podía confiar en Estados Unidos en las asediadas conversaciones nucleares y calificó las sanciones de Washington de “tiránicas”, mientras se dirige a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

Cuando se le preguntó si apoya el derecho de Israel a existir, Raisi dijo que “el pueblo de Palestina es la realidad. Este es el derecho del pueblo de Palestina que se vio obligado a abandonar sus casas y su patria. Los estadounidenses están apoyando a este falso régimen para que eche raíces y se establezca allí”.

Respecto a los Acuerdos de Abraham, que han visto a varias naciones árabes normalizar sus lazos con Jerusalén, el presidente iraní advirtió que “si un estado le da la mano al régimen sionista, entonces también es cómplice de sus crímenes. Y están apuñalando la idea misma de Palestina por la espalda”.