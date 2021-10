Alemania trata de activar la tercera dosis y se fija Israel como modelo

31 octubre, 2021

Berlín trata de activar la tercera dosis de la vacuna para frenar el continuado aumento de contagios y pone a Israel, país donde ya se aceleró el llamado pinchazo de refresco, como modelo a seguir.

«Las cifras actuales (de contagios) en Israel muestran que la tercera dosis marca la diferencia para romper la cuarta ola», afirma el ministro de Salud, Jens Spahn, en declaraciones al dominical del popular diario «Bild



El ministro del gobierno saliente admite que el ritmo actual de vacunaciones es insuficiente y reclama la convocatoria de una cumbre entre el Ejecutivo federal y los «Länder» -estados federados- para activarlo.



El próximo 24 de noviembre se prevé que se derogue la ley de emergencia dictada el año pasado por la que el gobierno federal asumía competencias extraordinarias para atajar la pandemia. A partir de entonces, las medidas a adoptar quedan de nuevo bajo la competencia de los poderes regionales.



Tanto desde el ejecutivo saliente de Angela Merkel como desde la coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales aún en fase de negociación se ha descartado un nuevo cierre general de la vida pública, aunque no restricciones a escala regional o local.



Spahn generó cierta polémica el viernes al ofrecer la tercera dosis de la vacuna a todos los ciudadanos que la deseen. Desde colectivos profesionales de sanitarios se ha recordado que actualmente no hay una línea centralizada para la vacunación, sino que son los médicos de cabecera quienes la administran a su criterio a sus pacientes y que sus capacidades son limitadas.



La tasa de vacunación en Alemania se ha estancado o solo sube milimétricamente. Un 66,7 % de los ciudadanos tiene la pauta completa, pero no se logra aumentar ese porcentaje o motivar a vacunarse a quienes aún no lo hicieron, pese a las múltiples llamadas desde el estamento política a inmunizarse.



Merkel ha mostrado su «gran preocupación» por el aumento continuado de nuevos contagios en una entrevista con el dominical del diario «Frankfurter Allgemeine Zeitung».



La incidencia semanal de contagios por 100.000 habitantes se sitúa ahora en 149,4 casos, mientras que hace una semana estaba en 106,3.



Spahn presidirá el próximo jueves una conferencia con los titulares de Salud de los «Länder». Propone que se envía una cita a todos los mayores de 60 años para recibir la tercera dosis. EFE