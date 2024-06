Alemania prohíbe una asociación salafista y ordena el cierre de la mezquita asociada

Las autoridades alemanas prohibieron este miércoles la salafista Comunidad Musulmana de Habla Alemana (DMG) en la ciudad de Braunschweig y ordenaron el cierre de la mezquita asociada, al considerar que las actividades de la organización están dirigidas contra el orden constitucional.



Según la revista ‘Spiegel’, la policía registra desde primeras horas de esta mañana la mezquita de la DMG en Braunschweig, y en total hasta ocho propiedades en Baja Sajonia y Berlín.



La mezquita es conocida ya desde hace años por sus sermones salafistas radicales, aunque en su página en internet el templo señala que no pertenece a ningún grupo extremista ni a ninguna otra secta y asegura que respeta las leyes alemanas.



No obstante, la Oficina de Protección de la Constitución -el espionaje interior- afirma en su informe de 2022 que la asociación -o en su defecto la mezquita- «desempeña un papel central en la red suprarregional de actividades salafistas, al invitar a predicadores relevantes y al hacer accesibles sus presentaciones a un gran número de espectadores a través de sus diversos canales en línea».



Así, por ejemplo, dos imanes salafistas, cuyas viviendas en Berlín fueron objeto de registros hoy, viajaban regularmente de la capital alemana a Braunschweig, en Baja Sajonia, para predicar allí, agrega «Spiegel».



Además de los 250 o 300 fieles que acuden a la mezquita, entre 60.000 y 70.000 seguidores siguen las oraciones de los viernes por YouTube.



La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, celebró en un comunicado la actuación consecuente de la titular regional, Daniela Behrens, contra los islamistas, y las duras medidas adoptadas por las autoridades de Baja Sajonia contra la escena salafista al prohibir la organización.



«Esto demuestra una vez más que los gobierno federal y los de los estados federados actúan con decisión contra los enemigos de nuestra sociedad abierta», declaró.



«No toleramos a grupos que radicalizan a jóvenes y reclutan a nuevos islamistas. No toleramos que predicadores salafistas propaguen odio contra judíos, mujeres y nuestro modo de vida liberal», agregó.



Advirtió de que la escena salafista sigue constituyendo la base ideológica del yihadismo, lo cual subraya la importancia de una actuación consecuente, y añadió que el espionaje interior «presta especial atención a esta amenaza». EFE