Alazraki: “El antisemitismo se combate con educación y los avances de Israel para un mundo mejor para todos”

Rafael Alazraki, presidente de la Comunidad judía masortí en Valencia esperanzado de tener “voz y voto” tras la asamblea de la Federación de Comunidades Judías de España-FCJE el próximo 21 de enero y coincidiendo con el 20 aniversario de su comunidad.

El presidente de la comunidad judía masorti AVIV en Valencia, Rafael Alazraki, celebra que su comunidad tenga “voz y voto” en la Federación de Comunidades Judías de España-FCJE, tras la modificación de estatutos y coincidiendo con el 20 aniversario de la comunidad que preside. “Esto permitirá desarrollar más eventos culturales, cursos de hebreo, actividades infantiles y en general desarrollar una actividad con las cuotas y participación en los fondos, como cualquier otra comunidad” señala. Alazraki constata un importante crecimiento de nuevos miembros a la comunidad en Valencia-España, especialmente de familias con niños, “eso indica que AVIV tiene futuro”. Sobre el antisemitismo señala que se debe combatir en las escuelas, con la enseñanza en valores, y también dando a conocer las aportaciones de Israel al progreso de la humanidad. “Israel aporta grandes avances para un mundo mejor para todos y ama profundamente la paz y la vida”, apunta. A principios de febrero Madrid celebrará una manifestación contra el antisemitismo en España a la que se adhiere AVIV mientras pide apoyo a las administraciones contra el antisemitismo y poder estrechar lazos que permitan construir un futuro desde la cooperación, progreso y diálogo entre Israel y España.

Gonzalo Gayo/Valencia

Rafael Alazraki presidente de la comunidad judía masorti AVIV de Valencia-España nació en Izmir, Turquía en 1945. Izmir fue el destino de la emigración de miles de judíos de Sefarad tras la expulsión de 1492, junto a Salónica en Grecia. Los descendientes de los sefarditas en Salónica fueron exterminados en la Shoá mientras “Turquía nunca permitió el programa de exterminio de los judíos durante el nazismo, a diferencia de otros muchos países europeos en la II Guerra Mundial. La neutralidad de Turquía salvó muchas vidas”, incluida la suya. Rafael recuerda el relato de siglos de historia desde la expulsión de España y como los sultanes otomanos, Muhammad II a mediados del siglo XV y de Bayazid II en 1492, invitaron a los judíos perseguidos en Europa occidental, principalmente de España y Portugal. “El sultán Beyazid II recibió a los sefarditas con los brazos abiertos y se desarrolló una comunidad judía prospera en esta joya del Egeo, en paz y convivencia”. Tras 600 años en la diáspora, Rafael Alazraki vuelve a sus raíces en Sefarad, tras recorrer medio mundo.

En 1952 Rafael Alazraki y su familia emigra a Argentina donde vive una infancia feliz hasta acabar sus estudios de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Allí conoció a su esposa Raquel con la que tuvo dos hijos. En 1974 emigra con su familia a EEUU como consecuencia de la “hostilidad e inestabilidad política” que vive Argentina. En 2013 regresa a Sefarad, desde donde partieron sus antepasados hace más de 500 años. Hoy preside la comunidad judía de AVIV en Valencia y a punto de cumplir el 20 aniversario de esta comunidad.



¿Le preocupa el antisemitismo creciente en España y Europa?

El antisemitismo es una preocupación global que nos afecta a todos, en distintas partes de Europa, incluida España. Los índices de incremento del 400% en actos antisemitas en el último año es alarmante. Observamos con estupor un aumento de incidentes, que van desde expresiones verbales hasta actos violentos en manifestaciones desde el 7 de octubre con la masacre de Hamás. Resulta inconcebible que tras el atentado perpetrado contra Israel y los crímenes cometidos por Hamás haya crecido el antisemitismo. Estamos muy consternados por los asesinatos que se produjeron y por los secuestros, incluso del bebé que ha cumplido un año en cautiverio. Seguimos demandando que vuelvan a sus hogares y vamos hacer nuevos actos de protesta en España como en el resto de las principales capitales del mundo.

Israel se defiende del terrorismo, de quienes atentan contra civiles y su existencia, así como para recuperar inocentes secuestrados por terroristas. El mundo debe entender que debe prevalecer la convivencia y la paz frente a quienes enarbolan las banderas del odio y el terror.

¿Qué hay que hacer para erradicar el antisemitismo?

Una forma para erradicar el antisemitismo es mediante la educación y enseñanza en valores y dando a conocer al mundo las innovaciones y aportación de Israel a un mundo mejor para todos, desde la medicina, agricultura, tecnología y una extensa relación de avances que no distinguen de religión o raza. Israel aporta grandes avances para un mundo mejor para todos y ama profundamente la paz y la vida.

El pasado año celebramos en Valencia la semana de Israel dando a conocer a universitarios y empresas los avances para extraer agua potable del aire con tecnología de condensación y filtros que lo hacen posible o incluso la completa robotización en un invernadero en Murcia para el cultivo de tomates, de gran interés para la agricultura valenciana. También amplias zonas de África se beneficiarán de las aportaciones de Israel para acabar con sequías y hambrunas. Fue todo un éxito que esperemos se repita en futuros encuentros y que deseamos se den a conocer al mundo.

Dando a conocer estos y otros muchos aportes de Israel a la humanidad creo que mitigaría el impacto del antisemitismo y verían a Israel como un benefactor de la humanidad frente a tantas noticias falsas que dañan su imagen.

Nos encantaría volver a celebrar una semana de Israel en Valencia con conferencias, cine, exposiciones y cursos para estrechar lazos. Israel es un país innovador que aporta mucho al mundo y al progreso de la humanidad.

¿Qué le pide al Gobierno de España para que mejoren las relaciones de Israel y España? ¿Y con la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia?

Podría sugerir para mejorar la relación entre España e Israel un mejor diálogo diplomático que nos conduzca a un mayor entendimiento y cooperación en áreas comerciales y tecnológica, especialmente en la agricultura que tanto puede avanzar entre Valencia e Israel. Es importante estrechar lazos en el campo de la innovación y start-ups donde Israel ha desarrollado una tecnología punta y es la revolución que afrontamos en el futuro inmediato con la IA.

Respecto al Ayuntamiento de Valencia y Generalitat les pediría que nos inviten a una reunión para dialogar y evaluar necesidades de nuestras comunidades y dar a conocer más nuestra cultura judía mediante eventos culturales, cine y arte.

¿Cómo vivió la masacre del 7 de octubre? ¿Cómo se puede garantizar que nunca más vuelva a suceder?

La barbarie cometida el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamás demuestra al mundo la necesidad de erradicarlos para siempre. Esta es la condición necesaria para algún día hablar de paz en la región. Hamás tiene en su acta fundacional la destrucción de Israel. Para mí y para muchos fue una gran sorpresa que hayan eludido la seguridad de Israel y hayan podido cometer este ataque sin una respuesta rápida por las fuerzas de seguridad y del ejército de Israel. Esto fue un fallo grande que debe ser investigado para nunca más se vuelva a repetir.

¿Cómo son las relaciones con la FCJE? ¿En qué aspectos se puede mejorar?

AVIV siempre ha sido un miembro activo y aceptado como una comunidad judía dentro de la FCJE. Desde hace tiempo trabajamos y solicitamos ser miembros plenos, con derechos de voz y voto. Estamos asociados a la FCJE desde hace 18 años y es ahora cuando vamos a tener voz y voto tras los cambios de estatutos de la FCJE, aprobados por su reciente junta directiva y que se ratificará próximamente en asamblea. Es importante para todos que no solo tengamos representación sino también voto para compartir proyectos. Esto permitirá desarrollar más eventos culturales, cursos de hebreo, actividades infantiles y en general desarrollar una actividad con las cuotas y participación en los fondos, como cualquier otra comunidad.

Recientemente y por primera vez, tuvimos el placer de recibir la visita en nuestra Kehilá del presidente de la FCJE Isaac Benzaquen. Hemos hablado de aspectos que conciernen a nuestra comunidad y también a la relación con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento. Estamos mirando hacia el futuro para estrechar más la relación con la federación y hacer proyectos conjuntamente. Estamos muy contentos con la aprobación de los nuevos estatutos que permita desarrollar nuevas actividades dentro de la comunidad.

¿Cómo es posible que Valencia no tenga señalizada su antigua judería? ¿Qué se puede hacer para poner en valor el legado judío de los valencianos?

El Ayuntamiento no se ha pronunciado todavía en este tema pese a que lo reclamamos desde hace tiempo. Es importante señalizar el área donde existió la judería de Valencia, una de las más importantes de Sefarad y donde surgieron grandes pensadores y aportaciones a la cultura, desde Luis Vives hasta Luis Santangel. No se puede entender el pensamiento humanista ni el descubrimiento de América sin las aportaciones de los judíos de Valencia. Sorprende tantos silencios de las administraciones locales cuando tienen en sus manos uno de los mayores legados del judaísmo de Sefarad.

Es imprescindible que se ponga en marcha la señalítica que nos guie por los lugares donde existió una sinagoga mayor, la casa de Luis Vives, el lugar del asalto de 1391 y edificios importantes. Es imprescindible que Valencia forme parte de la Red de Juderías de España por su enorme valor histórico y destino de turismo internacional, como ocurre en Toledo o Córdoba. La gente de Valencia tiene curiosidad por conocer sus raíces. La gente nos pregunta y hay un sector importante de la población de Valencia que quiere conocer sus raíces judías y esperamos que el ayuntamiento nos eche una mano

¿Qué nos puede contar de la trayectoria de AVIV? ¿Cuál es el papel de la mujer en el judaísmo masortí?

AVIV es una Comunidad Judía Masortí igualitaria, pluralista y creada en 2004 para preservar nuestra cultura y valores dentro del marco del judaísmo conservador masorti y su proyección como organización de carácter mundial.

Somos una comunidad judía abierta a todos dentro del conservadurismo tradicionalista. También ayudamos a las personas que inician un proceso de conversión al judaísmo en sus estudios, además de ofrecerles en la comunidad un espacio para participar en las festividades, eventos y kavalat shabat, entre otros para su relación comunitaria, necesaria para su conversión.

La igualdad de la mujer en el judaísmo es también una seña de identidad en la organización masortí, participando en los servicios religiosos y en su conducción cuando están qualificada, al igual que los hombres.

En 2024 vamos a cumplir nuestro 20 aniversario en AVIV y estamos estudiando algún tipo de celebración junto con las fundadoras de AVIV, con Wanda Teplitsky. Han sido 20 años de trabajo intenso en mantener una comunidad y progresando cada día, lo que nos hace estar felices y contentos. Se están incorporando nuevos miembros, especialmente familias con niños y eso indica que AVIV tiene futuro.

¿Cómo valora la reciente celebración del primer encuentro de Limmud Valencia?

Hemos realizado con gran éxito y por primera vez en Valencia este evento sobre la cultura y el judaísmo cuya trascendencia es a nivel mundial. Limmud también pone en valor las raíces judías de Valencia, para que se conozcan y nos enriquezcamos todos de su conocimiento. Limmud Valencia ha sido un éxito tras siglos de silencio sobre el judaísmo en esta ciudad y la oportunidad de aprender y enseñar en un evento abierto a todas las personas interesadas. Esperamos repetir en 2024 gracias al voluntariado y al enorme interés que ha despertado. Este evento tiene un gran peso cultural y hace honor a su significado en hebreo ya que Limmud significa aprendizaje, desde la participación con los asistentes. Ha sido un éxito de organización y contenidos coordinados por Wanda Teplitsky y esperamos que pronto se repita.

¿Un deseo del presidente de AVIV para el futuro?

Mi mayor deseo es lograr el retorno de los secuestrados por el grupo terrorista Hamás y poder estabilizar la zona fronteriza mediante un acuerdo final y validada con sus vecinos para una paz duradera en la región una vez eliminada Hamás.

Mi deseo también es que se fortalezca las relaciones España Israel y se superen las desavenencias. Me produce una gran alegría el retorno de la embajadora de Israel a Madrid. Estamos observando que un importante incremento de emigración judía a España y se percibe en las principales comunidades como es el caso de AVIV. Espero ofrecerles un espacio judío con nuevas actividades para las nuevas familias en el marco de las relaciones con la FCJE.

Mi deseo también es un mayor acercamiento con las autoridades del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana, ahora que cumplimos 20 años, para tener una mayor presencia cultural judía en Valencia y celebrar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia la fiesta de Janucá, con una januquía junto al árbol de Navidad y así poder encender las velas en un acto de concordia y amistad, como sucede en muchas capitales del mundo. En estos momentos estamos trabajando para hacer un acto conjunto en conmemoración en recuerdo del Holocausto en la sede de las Cortes valencianas. Creo que se abre una mayor colaboración con las autoridades valenciana y mi deseo es que vaya mejorando en el futuro.

