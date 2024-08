Al Sisi insistirá en mediación para tregua en Gaza y alerta contra escalada en Judea y Samaria

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, afirmó este jueves que continuará sus esfuerzos de mediación para una tregua en Gaza, que allane el camino para el fin de la guerra, en tanto que advirtió contra las crecientes tensiones en Judea y Samaria.

«Egipto proseguirá sus esfuerzos, en coordinación con sus socios (Estados Unidos y Catar) para poner fin a esta guerra, que ha causado una catástrofe humanitaria en Gaza», dijo el mandatario, según un comunicado de la Presidencia egipcia.

El presidente advirtió por otro lado contra «el peligro extremo de la actual escalada» en Cisjordania», que «aumenta enormemente los riesgos de complicar la situación regional».

Al Sisi se expresó así durante una reunión en El Cairo con una delegación del Congreso de EE.UU., y coincide con una nueva ronda de negociaciones que se desarrolla en medio secretismo desde el miércoles en Qatar en presencia de una delegación israelí de alto rango, así como de mediadores de Egipto, EE.UU. y Qatar, país este último acoge la oficina política de Hamás.

Esa nueva ronda, a la que Al Sisi no se refirió en su declaración, comenzó dos días después de otra celebrada el pasado fin de semana en El Cairo, y que según fuentes egipcias no ha dado resultados positivos debido a la insistencia de Israel de no retirarse de dos corredores en Gaza vitales para su seguridad.

Se trata de los corredores de Filadelfia, entre Egipto y la Franja, y en el que se ubica el paso terrestre de Rafah; y Netzarim que divide Gaza en dos partes, norte y sur.

En su reunión con los congresistas estadounidense, Al Sisi «destacó la gravedad de la escalada y la tensión que vive la región por la continuidad de la guerra».

Los temores por una eventual extensión de la guerra de Gaza -controlada por Hamás desde 2007- a Cisjordania, territorio bajo la Autoridad Palestina (AP), del presidente Mahmud Abás, han ido creciendo a medida que aumentaban las incursiones mlitares israelíes en la zona.

Esos temores se incrementaron considerablemente tras la llamada ayer, miércoles, del ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, a la «evacuación temporal» de población en Cisjordania como medida para combatir la presencia de grupos terroristas armados en el territorio ocupado.

Agencias contribuyeron con este artículo de Aurora.