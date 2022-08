Al menos 17 muertos en bombardeos turcos contra posiciones del Ejército sirio

17 agosto, 2022

Al menos 17 personas murieron en una serie de bombardeos lanzados por la aviación de Turquía contra posiciones de las fuerzas leales al presidente sirio, Bashar al Assad, en la provincia de Alepo, en el noroeste del país árabe, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

La ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, indicó en un comunicado que los ataques aéreos «turcos» tuvieron como objetivo puntos en los que están desplegadas las tropas gubernamentales sirias a las afueras de la localidad de Kobane, cerca de la frontera entre ambos países.



La estratégica ciudad de Kobane está en manos de las fuerzas kurdosirias, enfrentadas a Damasco, pero ambos bandos sirios comenzaron a colaborar en las últimas semanas para hacer un frente común ante una posible nueva ofensiva de Ankara contra el norte de la nación.



Hace un mes, las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por kurdos, confirmaron que el Ejército sirio se había desplegado en las inmediaciones de Kobane gracias a un acuerdo alcanzado con mediación rusa como medida ante las amenazas de Turquía.



El Observatorio no ofreció detalles sobre la identidad de las víctimas y no pudo precisar si hay civiles entre los fallecidos, si bien alertó de la presencia de heridos en estado grave.



Por su parte, la agencia oficial de noticias siria SANA, que cita a una fuente militar no identificada, confirmó únicamente la muerte de tres soldados y aseguró que el Ejército respondió atacando posiciones de las fuerzas turcas y sus milicias aliadas, entre las que afirmó haber causado bajas.



Ankara, valedora de la oposición siria y que domina de forma directa varias áreas tomadas en tres operaciones anteriores en el norte de Siria, amenaza desde hace un par de meses con lanzar una nueva ofensiva contra zonas en manos de las FSD.



Turquía considera a las Unidades de Protección del Pueblo, el principal componente de las Fuerzas de Siria Democrática, como una organización terrorista por sus presuntos vínculos con el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía. EFE