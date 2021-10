Al menos 13 muertos por explosión de bombas en un autobús militar en Damasco

20 octubre, 2021

Dos artefactos explosivos detonaron cuando el vehículo militar se desplazaba en pleno centro de la capital siria

Al menos 13 personas murieron y otras tres resultaron heridas este miércoles por la explosión de dos bombas colocadas en un autobús del Ejército sirio cuando se desplazaba por el centro de Damasco, donde hacía años que no se registraban ataques de este tipo, informó la agencia oficial siria, SANA.



Dos artefactos explosivos detonaron a primera hora de la mañana cuando el vehículo militar cruzaba el puente de Al Raes, en pleno centro de la capital siria, mientras que las fuerzas de seguridad pudieron desactivar una tercera bomba, de acuerdo con SANA.



El medio oficial no precisó si todas las víctimas eran militares o entre ellas había también civiles afectados por la explosión, pero difundió imágenes del autobús cuando ya había sido evacuado prácticamente carbonizado.



El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, confirmó las dos explosiones contra un «autobús nocturno perteneciente a las fuerzas del régimen» y elevó el número de soldados muertos a 14.



La organización alertó de que el balance de fallecidos podría aumentar en las próximas horas debido a la existencia de una serie de heridos en estado «crítico».



Damasco no ha registrado acciones de este tipo desde que hace más de tres años las tropas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, retomaron el control de la región de Guta Oriental, un antiguo bastión opositor situado a las afueras de la capital.



El 14 de abril de 2018, las fuerzas sirias y sus aliados impusieron su control sobre la ciudad de Duma, lo que fue considerado como el regreso de toda Guta Oriental a la manos del Gobierno sirio.



La capital del país árabe sí sufre de tanto en tanto bombardeos por parte de la aviación israelí, si bien en muchos casos los proyectiles son interceptados por las defensas antiaéreas sirias.



En la actualidad, la mayor parte de Siria está en manos de Damasco y a grandes rasgos solo continúan las batallas en el último bastión opositor del país, la provincia noroccidental de Idlib, y algunas áreas de la vecina provincia de Alepo. EFE