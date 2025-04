Aislando a Hamás: visita del “Post” al “Corredor Morag” de las FDI en Gaza

Por Jonathan Spyer.



‘Morag’ busca abrir una brecha entre las Brigadas de Rafah y Khan Yunis de Hamás para, posteriormente, destruir estas formaciones.





A lo largo del recién establecido Corredor Morag, en el sur de la Franja de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan su labor diaria y titánica de erradicar a los combatientes de Hamás y destruir la infraestructura de la organización.



El corredor, que lleva el nombre de una comunidad judía desmantelada en la zona, busca abrir una brecha entre las Brigadas de Rafah y Khan Yunis de Hamás, para destruir, posteriormente, esas formaciones.



Al visitar la parte oriental del corredor, la impresión fue que las fuerzas israelíes habían logrado establecer una zona segura, desde la cual operan ahora hacia el sur, en dirección a la ciudad de Rafah, donde, según fuentes de las FDI, permanecen decenas de combatientes de la Brigada de Rafah de Hamás.



No está claro si estas acciones contribuirán al colapso final de la resistencia de Hamás en Gaza o si ejercerán suficiente presión sobre el grupo islamista palestino para inducir una postura más flexible con respecto a los rehenes que permanecen cautivos (los dos objetivos de la operación, según las FDI).



La ​​fuerza encargada de establecer y consolidar el corredor Morag es la 36.ª División Blindada, una formación regular de las FDI. Con una larga y rica historia; la División ha estado en acción desde el comienzo de la guerra actual en octubre de 2023.

Soldados de las FDI operan en el Corredor Morag, en el sur de la Franja de Gaza. (Foto: Portavoz de las FDI)



Participé en la primera maniobra terrestre en Gaza a finales de 2023, encabezando la entrada de las FDI en la Franja junto con la 162.ª División (que ahora opera más al sur, cerca de la frontera con Egipto). La 36.ª participaba entonces en los combates en el Líbano, operando en la zona de Maroun a Ras.



Ahora está de vuelta en Gaza. Una de sus brigadas blindadas, la 7.ª, ha permanecido desplegada en el norte. Los otros componentes de la división, la Brigada de Infantería Golani, el 188.º Regimiento Blindado y el 282.º Regimiento de Artillería, han participado durante las últimas tres semanas en la construcción del corredor.



La Brigada Golani comenzó el avance desde el este y la 188.ª desde el oeste, según las FDI. Se conectaron después de una semana y ahora se dedican a consolidar y ampliar el corredor de 12 km de longitud, cuya intención es sellar y luego destruir los restos de la Brigada Rafah de Hamás. En algunos lugares, según las FDI, el corredor ya tiene 2 km de ancho.



Dentro del corredor, prevalece la ya familiar combinación de edificios destruidos, escombros y una ausencia casi total de civiles en tiempos de guerra en Gaza. Al sur, se puede oír la explosión de municiones y se pueden ver columnas de humo blanco cada pocos minutos. Estos son el Batallón 12 de Golani y el Batallón 53 del Regimiento 188.º, realizando operaciones en Jnene, una de las tres áreas designadas para la atención de las fuerzas en el corredor en los próximos días.



Los combatientes de Hamás, según fuentes de las FDI, se dirigieron a Muwasi, al oeste, un área designada como zona humanitaria, durante el período del alto el fuego, pero regresaron cuando este colapsó. Ahora, la esperanza es atraparlos entre dos líneas de presencia de las FDI al norte y al sur de la ciudad.



La brigada de Rafah de Hamás, desmantelada, intenta reconstruirse

Las FDI afirman que la brigada de Rafah ya no tiene perceptibles capacidad de misiles. Incluso una estructura jerárquica más allá de los niveles más bajos no podrá funcionar plenamente. Aun así, Hamás intenta reconstruirse lo más rápido posible.



Están incorporando a jóvenes, algunos de tan solo 15 años. Estos jóvenes son desplegados rápidamente y muestran las “capacidades profesionales que se esperarían de ellos”, como lo expresó una fuente de las FDI.



El portavoz de las FDI, el general de brigada Effi Deffrin, en declaraciones a la prensa en Gaza, reiteró los objetivos habituales de la guerra: aumentar la presión sobre Hamás para garantizar la liberación de los rehenes aún cautivos y derrocar al movimiento militar y políticamente. La cuestión de si estos objetivos pueden lograrse simultáneamente es, por supuesto, un asunto que incumbe a los políticos, no a los soldados. Deffrin afirmó que el ejército seguirá presionando a Hamás, que es lo que requiere esta fórmula.





En cuanto a si esta presión está funcionando, una fuente de alto rango de las FDI en Gaza detectó indicios de lo que describió como un creciente descontento popular contra Hamás.





Hace un año, sugirió, los habitantes de Gaza no se habrían atrevido a levantar un dedo contra los representantes de la autoridad islamista. Hace seis meses, hombres enmascarados asesinaron a un policía de Hamás. Más recientemente, policías fueron atacados por gazatíes que ya no intentan ocultar su identidad.





Esto, sugirió la fuente, son señales alentadoras. La victoria llegará, dijo, cuando los últimos líderes de Hamás sean arrastrados por las calles por su propia gente.



Aún queda por ver si la actual presión de las FDI será suficiente para aumentar y proliferar este tipo de escenas en Gaza. Hamás ha demostrado que aún no ha sido derrotado y que todavía tiene la capacidad de reclutar nuevos efectivos y desplegarlos. Las tropas que operan desde el Corredor Morag participan en el último enfrentamiento de la batalla de voluntades que se libra desde el 7 de octubre de 2023. La pregunta es quién se desmoronará primero. “Durante todos mis años de servicio, participé en ‘rondas’ de combate”, declaró una fuente de las FDI en Gaza al Jerusalem Post.



“Esta no debe ser otra ronda. La diferencia entre nosotros y el enemigo es que él es mejor manteniendo una careta que nosotros. Pero hay manifestaciones e indicios de un punto de quiebre en el otro lado. No ocurrirá mañana por la mañana, pero está llegando”. Mientras tanto, continúa la ampliación del Corredor Morag.



Fuente: The Jerusalem Post