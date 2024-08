Air France y Transavia no reanudarán los vuelos al Líbano al menos hasta el día 14

Air France y su filial de bajo coste Transavia Francia no van a reanudar sus vuelos a Líbano al menos hasta el 14 de agosto debido a las condiciones de seguridad en ese país, en un contexto de extrema tensión en Oriente Medio, ante el riesgo de extensión del conflicto.



En un comunicado, la compañía de bandera francesa explicó que una eventual reactivación de esos vuelos estará supeditada a «una nueva evaluación de la situación» sobre el terreno.



Air France y Transavia Francia dejaron de operar sus líneas con Líbano el 29 de julio.



Antes de tomar esa decisión, la primera aerolínea tenía un vuelo diario entre París-Charles de Gaulle y Beirut en cada sentido. Transavia Francia, por su parte, operaba ocho vuelos semanales entre París-Orly y Beirut, a los que se añadían dos semanales entre Marsella y la capital libanesa y uno a la semana entre Niza y Beirut.



También por razones de seguridad, estas dos compañías no sobrevuelan el espacio aéreo de Líbano, Siria e Irak.



El Ministerio francés de Exteriores ha pedido a sus ciudadanos en Líbano, en particular a los que estaban de paso, que se vayan de ese país «cuando les sea posible», y les han aconsejado que aprovechen para hacerlo las conexiones aéreas que todavía están en servicio.



Francia lleva meses recomendándoles que no viajen a Líbano «ante los riesgos de escalada militar en Oriente Medio». EFE