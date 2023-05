Adrien Nicholas Brody, “el pianista”

22 mayo, 2023

Actor, productor y modelo estadounidense de ascendencia polaca por parte de su padre y de ascendencia húngara por parte de su madre.

Saltó al estrellato mundial en el año 2002, tras su memorable actuación en la película El pianista, de Roman Polanski, calificada como una de las mejores actuaciones de la historia del cine, la cual le valió para conquistar el premio Óscar como mejor actor principal, convirtiéndose así en el actor más joven de todos los tiempos en lograrlo, con tan solo 29 años de edad.

Nació en Woodhaven, un modesto barrio de Queens, Nueva York, en 1973. Es hijo único de Sylvia Plachy, una famosa fotógrafa, y de Elliot Brody, profesor jubilado de historia y pintor. Su padre era de ascendencia judía polaca y su madre nació en Budapest, Hungría, hija de padre aristócrata húngaro católico y de madre judía checa; sin embargo, Brody dijo que se crio “sin una conexión fuerte” con el judaísmo ni con el catolicismo.

Foto: Georges Biard. Wikipedia – CC BY-SA 3.0

Durante su niñez siempre se mantuvo bajo el cuidado y guía de sus padres. Cuando era niño, Brody realizaba espectáculos de magia en fiestas de cumpleaños de niños como “Adrien el increíble”. Asistió a la escuela SI 145 Joseph Pulitzer y luego a la Fiorello H. LaGuardia (Escuela Superior de Música y Artes Escénicas de Nueva York).

Sus padres lo inscribieron en clases de actuación para alejarlo de los niños peligrosos con los que podía relacionarse debido al barrio en donde vivían. Posteriormente, asistió a la Universidad de Stony Brook antes de trasladarse a la Universidad de Queens. ​

El actor comentó sobre su niñez y adolescencia, durante la ceremonia de la campaña “Save the Children”:

Yo soy producto de las escuelas públicas. Mi padre fue maestro en una escuela pública. Sin su guía, yo no estaría aquí hoy, no tendría la confianza para decir lo que pienso, ni tendría la fuerza para comprometerme con los papeles que tengo, para creer en mí mismo, en este negocio, que es un negocio muy competitivo. Crecí en un barrio de clase trabajadora y he sido testigo de los efectos de la pobreza, la falta de educación y la falta de orientación que se enmarca en la misma categoría. Vi amigos míos que no tenían confianza en sí mismos, que no tenían guía ni orientación, lo que hizo que no contaran con el estímulo y confianza necesarios para ir tras sus sueños. Yo soy la prueba de que la crianza en el hogar, independientemente de las otras influencias, de las circunstancias alrededor, viviendo de esta manera, dan la estructura, confianza y la estabilidad que son necesarias para tener éxito.​

2002: El pianista, su preparación y reconocimiento mundial

El actor se enteró de la filmación de una película que transcurre durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, se aprendió el guion y decidió presentarse a la selección del reparto, y fue elegido como el protagonista de la película del director Roman Polanski El pianista (2002), en el rol del pianista judío polaco Władysław Szpilman.

Para poder interpretar este papel, Adrien Brody se esforzó al límite: se retiró durante meses de todas sus otras actividades para poder prepararse para este papel, dejó su apartamento y vendió su coche, su novia de entonces lo abandonó debido a su ausencia, aprendió a tocar obras de Chopin en el piano, ya que él no quería “dobles” sino tocar él mismo durante la película, y por último perdió 29 libras (13 kg). ​

Tras su actuación logró alcanzar la celebridad mundial y su papel le valió el premio más importante del cine. Recibió el Premio de la Academia, el Óscar a mejor actor, por lo que con 29 años de edad se convirtió en el actor más joven en ganar el premio Óscar en esta categoría, y hasta la fecha es el único ganador bajo la edad de 30 años. Este papel también le hizo merecedor de candidaturas a los Globos de Oro, a los Premios del Sindicato de Actores y al BAFTA en la categoría de mejor actor. También ganó el Premio César al mejor actor (equivalente francés al Óscar), el Boston Society of Film Critics y el premio de la National Society of Film Critics.

El pianista (título original en inglés: The Pianist) es una película del año 2001 dirigida por Roman Polanski y con Adrien Brody como actor principal. La película es una adaptación de las memorias del músico polaco de origen judío Władysław Szpilman​ sobre como sobrevivió al Holocausto y a la ocupación de Varsovia (Polonia) por la Alemania Nazi en 1939.

La película recibió en 2002 la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes. Fue ganadora con tres Premios Óscar: al mejor director, al mejor actor principal y al mejor guion adaptado, de un total de 7 candidaturas; siete Premios César del cine francés: a la mejor película, al mejor director, al mejor actor principal, a la mejor banda sonora, a la mejor fotografía, al mejor decorado y al mejor sonido; dos Premios BAFTA: mejor película y edición.

Argumento

Władysław Szpilman (Adrien Brody) es un pianista polaco de origen judío que trabaja en la radio de Varsovia cuando da comienzo la invasión nazi de Polonia el 1 de septiembre de 1939, así como la invasión soviética 26 días después de la invasión nazi. La URSS estaba aliada con Hitler por el pacto Ribbentrop-Mólotov, que terminó con el ataque de Alemania a la URSS el 22 de junio de 1941. Después de que la estación de radio donde estaba trabajando sea bombardeada, Szpilman llega a su casa, donde se entera de que el Reino Unido y Francia le han declarado la guerra a Alemania. Creyendo que la guerra se acabará pronto, él y su familia se alegran por la noticia y la celebran con una gran cena.

Meses después, las condiciones de vida para los judíos en Polonia se han ido deteriorando rápidamente, y se han reducido sus derechos: tienen limitada la cantidad de dinero por familia, han de llevar brazaletes con la Estrella de David para ser identificados y, a finales de 1940, son obligados a trasladarse al Gueto de Varsovia. Ahí se enfrentan al hambre, a las persecuciones y humillaciones que los nazis llevan a cabo, además del miedo a la muerte y las torturas, que siempre están presentes. Después de un tiempo, los judíos son reunidos y deportados al campo de exterminio de Treblinka. En el último minuto, Szpilman es salvado de ese horrible destino por Itzhak Heller, un policía del gueto judío, antiguo amigo de la familia. Separado de sus familiares y seres queridos, Szpilman sobrevive, primero en el gueto como esclavo obrero de unidades de reconstrucción alemanas y posteriormente escondido en el exterior del gueto, confiando en la ayuda de amigos que no son judíos y que todavía lo recordaban, entre los que se encontraban Janina, una cantante; Andrezj, un actor, esposo de Janina y miembro de la Resistencia; Marek, miembro también de la resistencia; Dorota, una antigua admiradora, y su esposo Michal; y Atek Szalas, antiguo técnico de Radio Varsovia y miembro de la resistencia.

Mientras se mantiene escondido, presencia los muchos horrores cometidos por los nazis, como las palizas, incendios y matanzas indiscriminadas. Asimismo, atestigua el Levantamiento del Gueto de Varsovia de los judíos en 1943. Tras una desesperada resistencia, el ejército alemán entra por la fuerza al gueto y elimina a casi todos los rebeldes que quedaban.

Pasado un año, la vida en Varsovia se ha deteriorado más todavía. Ante la proximidad del Ejército Rojo, la resistencia polaca organiza un levantamiento contra la ocupación alemana que es duramente reprimido. Como consecuencia, la ciudad queda virtualmente deshabitada y en más de una ocasión, Szpilman está al borde de la muerte debido a las enfermedades y la desnutrición.

Después de una frenética búsqueda de algo que comer por las ruinas de las casas bombardeadas y escapando de los nazis, Szpilman encuentra una lata de pepinillos Ogorki en conserva, pero nada para poder abrirla. Después de continuar buscando, encuentra algunas herramientas junto a la chimenea e intenta abrirla, pero entonces se da cuenta de que un oficial alemán le observa, el capitán Wilm Hosenfeld que al instante se da cuenta de que Szpilman es judío. Al enterarse de que había sido pianista, Hosenfeld le lleva hasta un piano y le pide que toque algo. En ese momento un decrépito Szpilman ejecuta una desesperada pieza de Chopin (la primera balada Op. 23 en sol menor) ante un Hosenfeld que se compadece de él y, a la vez muestra su admiración tras la interpretación, de manera que no solo no le delata, sino que le esconde en el ático del edificio, le lleva un abrelatas y comienza a llevarle comida con regularidad.

Semanas después, los alemanes son forzados a retirarse de Varsovia debido al avance del Ejército Rojo. Antes de abandonar la zona, Hosenfeld acude a despedirse de Szpilman y le da su abrigo, y le promete que le escuchará en la radio polaca. Una mañana, Szpilman se despierta y ve un camión entonando el himno nacional de Polonia anunciando el fin de la barbarie, corre apresuradamente a la calle, pero el abrigo casi resulta ser fatal para Szpilman cuando aparecen las tropas polacas y soviéticas, ya que lo confunden con un oficial alemán y le disparan y persiguen en un edificio, donde le lanzan una granada. Solo consigue que dejen de disparar tras convencerlos de que es polaco y que sólo lleva el abrigo a causa del frío.

Paralelamente, en un campo de concentración cercano, el capitán Hosenfeld y otros alemanes son capturados. Mientras está retenido, Hosenfeld le pide a un antiguo prisionero judío que pasaba por allí que contacte a Szpilman para liberarle. Szpilman, que ha retomado su vida de antes tocando en la radio de Varsovia, llega al lugar demasiado tarde, ya que todos los prisioneros de guerra han sido trasladados a destinos desconocidos.

En la escena final de la película, Szpilman interpreta triunfalmente una pieza de Chopin (la Polonesa Brillante en Mi Mayor op. 22) frente a una gran audiencia en Varsovia. Antes de los créditos finales, se revela que Szpilman falleció en el año 2000 y Hosenfeld en 1952 en un campo de prisioneros de guerra soviético.

Fuente: Wikipedia