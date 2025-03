ADL: Algunas universidades mejoran en la protección a estudiantes judíos, pero muchas siguen sin cumplir

Casi la mitad de las escuelas evaluadas en 2024 mostraron mejoras respecto al año anterior.

La Liga Antidifamación (ADL) otorgó al 36% de las escuelas una calificación de A o B en su Informe sobre el Antisemitismo en los Campus de 2025, frente al 23,5% de 2024. La evaluación actualizada sobre la forma en que las universidades de Estados Unidos están abordando el antisemitismo evaluó 135 instituciones —50 más que el año pasado— utilizando 30 criterios de evaluación para asignar calificaciones que van de la A a la F.

Otros resultados clave: El 20% de las escuelas recibieron una D y el 9,6% una F. El 46% de los centros anteriormente calificados mejoraron, mientras que solamente el 9% empeoró.

Cambios notables: CUNY Queens College, Georgetown University, Harvard University, Michigan State University, SUNY Purchase College, SUNY Rockland Community College, Tufts University, University of Michigan, University of North Carolina en Chapel Hill y Vanderbilt University ascendieron dos grados en la escala de calificación.

Centros con mejores resultados (calificados con una A): Brandeis University, CUNY Queens College, CUNY Brooklyn College, Elon University, Florida International University, University of Alabama, University of Miami y Vanderbilt University.

Escuelas que reprobaron (calificación F): California Polytechnic State University, DePaul University, Evergreen State College, Haverford College, Loyola University New Orleans, Pitzer College, Pomona College, Portland State University, Scripps College, The New School, University of California Santa Barbara, University of Illinois Chicago y University of Minnesota.

“Lo dije el año pasado y lo repito: todos los campus deberían obtener una A; no es un estándar difícil de alcanzar, debería ser la norma”, dijo Jonathan Greenblatt, director general de la ADL. “Aunque muchos campus han mejorado en formas que son alentadoras y encomiables, los estudiantes judíos siguen sintiéndose inseguros o excluidos en demasiados campus. El progreso que hemos visto es prueba de que el cambio es posible —todos los líderes universitarios deben centrarse en abordar estos muy reales desafíos con acciones reales”.

¿Por qué están mejorando algunas universidades?

Más del 50% de los centros evaluados en 2024 han introducido cambios importantes en sus políticas en respuesta al aumento del antisemitismo en los campus; casi todos han revisado sus políticas sobre manifestaciones.

Las universidades que refuerzan y aplican sistemáticamente sus políticas, imponen educación contra el antisemitismo y mejoran el sistema de denuncia de prejuicios son las que más han progresado.

“Las mejoras en los campus se deben en gran medida a nuevas iniciativas administrativas puestas en marcha en respuesta a la crisis del antisemitismo en los campus”, dijo Shira Goodman, vicepresidenta de Promoción y Defensa de la ADL. “Nos alegra que mejorar el ambiente en los campus para los estudiantes judíos haya sido una prioridad para muchas de estas escuelas y esperamos que todas las universidades comprendan la importancia de desarrollar y aplicar políticas y procedimientos sólidos para crear un entorno seguro y acogedor tanto para los estudiantes judíos como para todos los demás”.

Una reciente encuesta de la ADL y sus socios reveló que el 83% de los estudiantes universitarios judíos experimentaron o fueron testigos de antisemitismo desde los ataques de Hamás contra Israel en octubre de 2023, y que el 66% de los estudiantes judíos no confiaba en la capacidad de su universidad para prevenir incidentes antisemitas.

Novedades y recursos

El Informe sobre el Antisemitismo en los Campus 2025 de la ADL no solamente evalúa los campus, sino que también proporciona herramientas para empoderar a las partes interesadas y responsabilizar a las universidades.