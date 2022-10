Adam Smith versus John Nash*

29 octubre, 2022

Cuando la hipocresía comienza a ser de mala calidad, es hora de decir la verdad. (Bertolt Brecht)

Dra. Bejla Rubin

Adam Smith, padre de la economía escribe en 1776 su libro La riqueza de las naciones, teoría económica moderna que establece que el máximo bienestar social se genera cuando un individuo en forma egoísta persigue el bienestar individual.

Los economistas de la escuela de Chicago se siguen basando en dicha teoría que hace a un modelo liberal individualista en la misma orientación que luego Charles Darwin habría de pensar su teoría de las especies animales selváticas a que sobreviva el más fuerte, pensamiento muy tomado en cuenta luego en la ideología nazi.

Estos economistas respondían a una sociedad secreta la Hermandad de la Muerte, o Skoll and Bones, nombrada simplemente La Orden, sucursal de una sociedad secreta alemana. Esta sociedad tiene creencias paganas con ideas racistas y de pensarse superiores a los demás humanos, ideas que muy bien anidaron en el nazismo pensado como de raza aria superior, y bajo esa égida de rechazo a todos los valores morales y religiosos se dio el permiso de cometer las más viles atrocidades, tanto económicas como las de provocar muertes por guerras, epidemias, revoluciones, con el sólo fin de engrosar sus arcas. La devaluación, el default, las deudas forzadas a los países del Tercer Mundo, tiene como objetivo de esta Orden de “igualar hacia abajo”, dado que ese es su poder demoníaco y de control. Debido a ello queda claro por qué no se defendieron las ideas de Nash en las principales universidades de EEUU y tampoco se emplean por los economistas del mundo en la actualidad.

El investigador americano Anthony Sutton osó escribir un artículo de como obra esta Orden Secreta y da a ver que Wall Street financió la revolución bolchevique y la caída del zar de Rusia y que pocos años después estaba financiando la campaña del peor enemigo del mundo civilizado, nos referimos a Adolf Hitler, con la excusa de que combatía el comunismo, pero en verdad su ideología, la de los americanos, era operar en ambos bandos con el fin de engrosar sus riquezas.

En 1919 una vez perdida la Primera Guerra Mundial, Alemania crea Die Thule Gessellschaft, la sociedad Thule, mito que proviene de creer que hubo un hombre gigante de raza superior con nombre Thule. Las sociedades secretas reúnen a intelectuales y banqueros acaudalados y también industriales ricos, y es debido a ello que en los inicios de los años 20 vieron en el cabo Hitler a un posible líder de las masas obreras dado su magnetismo y su calurosa y convincente oratoria demagógica. Entre los que serían luego sus más fervientes colaboradores también pertenecían a sociedades secretas, que les daba impunidad tanto para matar, obrar de forma ilegal y portaban los mismos códigos que la mafia. Contaban entre ellos a Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Rudolf Hees, Antón Drexler, entre otros. Todos colaboradores leales al Führer. Este, toma como símbolo de su partido la esvástica, pero también desde 1919 era el emblema de la sociedad Thule que la usaba en sus logotipos.

También la aristocracia inglesa comulgó con el nazismo, se dejaron embaucar por el nuevo caudillo, entre ellos Lord Londonderry que recibió en su mansión de Irlanda del Norte al nazi Joachin Ribbentrop, quien luego de ser enjuiciado en el Tribunal de Nuremberg fuera ahorcado. Estos aristócratas estaban fascinados por el milagro económico logrado por Hitler, la reducción de la pobreza y la desocupación no queriendo ver que tras ese disfraz de oveja se escondía un lobo feroz, artero, manipulador, y que lo único que le importaba era no hacer la paz sino recuperar los territorios perdidos tras el Tratado de Versalles una vez perdida la guerra en 1918, amén de engrosar sus arcas y las de sus secuaces asesinando judíos, robándoles sus patrimonios camino a las cámaras de gas, hecho que el mundo silenció, hizo la vista gorda con tal de seguir invirtiendo y hacer negocios con el nuevo gobierno del Tercer Reich.

Nuevamente nos viene a la mente cómo es que este insignificante cabo, pintor frustrado, pudo mover a las masas, “Volkisch”, a llegar a acompañarlo en la realización de las mayores atrocidades impensadas hasta ese momento por la mente humana. Su astucia maligna, nada de pensarlo un loco, les vendió lo que el populacho quería oír: que provenían de dioses nórdicos que hacen a la raza aria superior y que no debía ser contaminada en su desmedro por la semita impura e inferior. Dio una comprensión cósmica del mundo y de las razas de una manera simple para que el inculto la pueda seguir, entender y defender, debido a ello todo gobierno totalitario brega en contra de cualquier mente pensante y la intelectualidad que nos hace libres de comprar cualquier verso demagógico y populachero, tanto durante el nazismo como de los lemas peronistas amen de los de la actualidad, y además Hitler le agregó un condimento esotérico que le da “un aire de misterio y confabulación a la ignorancia”, y aquellos que lo creen les da un disfraz de superioridad, exclusividad amen de impunidad.

Ahora bien, tenemos al gran matemático John Nash, premio Nobel en matemáticas en 1994, que obtuvo dicho galardón por su descubrimiento acerca de la denominada “Teoría de los Juegos”.

Adam Smith no tenía razón en su tesis acerca de la panacea que significaba el individualismo y el éxito personal. Lo que Nash aporta es que una sociedad se beneficia en su bienestar cuando cada sujeto acciona a favor propio, pero sin perder de vista a los otros integrantes del grupo. Su aparato teórico de la economía describe una más acertada teoría acerca de la realidad económica, política, democrática y geopolítica, donde explica que el más sanguinario de todos los juegos en pro de lo económico es la guerra. Habla del beneficio del trabajo en equipo donde el Todo incluye al Uno, se lo puede ver en el juego del fútbol, donde todos cercan al as, el 10 del equipo contrario, para que éste no haga de goleador y en esa “economía” de juego colectivo es el conjunto el que gana. Esta economía se la vio operar en los kibutzim en Israel.

Es así como la teoría de Smith queda anulada por la falsedad de su hipótesis basal cosa demostrada por Nash. Es con la ayuda mutua, juego corporativo sobre todo en las economías donde se produce un mejor bienestar social debido a la ayuda mutua, donde todos ganan y crecen, cada cual en la medida de su aporte.

Este fracaso se vio en la Argentina con a tesis de Milton Friedmann, con la aplicación de la ley universal en el campo económico, en épocas de Martínez de Hoz que aceptó las presiones financieras internacionales para producir una política económica de la era Militar de Videla-Hoz, donde los únicos beneficiados eran los poderosos.

George Bush hijo regaló al ex presidente Kirchner la principal obra de Thomas Malthus Un ensayo sobre el principio de la población editado en el año 1798. En dicho libro su teoría es que sobrevive el más fuerte donde los menos aptos perecen por hambre, falta de trabajo, frío y miseria. ¿Claro el mensaje del yanki no? Es adoptar una posición racista al igual que Darwin con la sobrevivencia del más fuerte. Es como apuntar a una ideología que también aplicaron los nazis, matar de hambre a los inservibles viejos que ya no trabajan, los inútiles enfermos mentales, los niños no productivos, los pobres, fomentar la discriminación social y racial. Como ya he señalado este método fue prolijamente implementado por Hitler y hoy se ve repetir en todo régimen totalitario que se embebe en dicha teoría, pagar jubilaciones miserables que matan de hambre a los pobres jubilados, amén de robar el erario público, superpoblando de funcionarios y asistentes inútiles por amiguismo, hecho que crea una super inflación, emisión de moneda, desestabilización de la economía y promueve una política pseudo liberal disfrazada de izquierdosa, hecho que vemos a diario acontece en Argentina.

Apostamos a una política corporativa, honesta, heroica, de lo contrario el mundo será de los ricos y la humanidad deberá comenzar de cero dado la codicia de unos pocos que no importa cuanta riqueza acumulen, siempre les parece que es poco. Podremos aplicar en ellos el lema venido de Calígula “no importa que nos odien siempre que en la misma medida nos teman”.

Ni odio ni temor, tan sólo un acto de grandeza por amor al Uno que abarque a Todos.

*Estos datos están basados del libro del economista argentino Walter Graciano de su libro Hitler ganó la guerra, Ed. Planeta, Buenos Aires 2007.

