24 agosto, 2023

Adam Sandler protagoniza una película de Netflix que cuenta la historia de una familia y el Bat Mitzvá de su hija

You are so not invited to my Bat Mitzvah es la nueva comedia de Netflix que se estrena en la plataforma el próximo viernes.

El actor Adam Sandler dando un entrevista en el año 2018. Foto: MTV International/ CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.

La nueva película de Adam Sandler fue dirigida por Sammi Cohen. Después de dar el salto con películas dramáticas, como Uncut Gems, el comediante regresa en esta ocasión a su tipo de ficción más habitual. En You are so not invited to my Bat Mitzvah interpreta a Danny Friedman, padre de dos hijas adolescentes. El filme se define como una comedia dramática, una historia de coming-of-age en el que el rito del Bat Mitzvá cumple un rol importante. La historia se centra en el personaje de Stacy y los preparativos para su ceremonia, en la dualidad de su preparación religiosa y sus deseos adolescentes en relación a la fiesta. Es una película especial para Sandler, porque sus hijas en la vida real son las actrices que interpretan a Sunny y Sadie, los dos personajes principales del filme. También participa del proyecto su esposa, Jackie Sandler, que interpreta a Gabi Rodríguez Katz. Además de la ceremonia de Bat Mitzvá, la película está llena de referencias a la tradición judía. La referencias son continuas, y aparecen, por ejemplo, en los chistes de Sandler, en las comidas que aparecen y en la escuela de hebreo. Compartir

#Adam Sandler, #bat mitzva, #Netflix, #Película