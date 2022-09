Acusan de antisemitismo al éxito de Netflix «Do Revenge»

22 septiembre, 2022

Un detalle menor causó enojo a varios espectadores de la última película de adolescentes de la plataforma de streaming.

La película de Netflix llamada “Do Revenge” es una comedia para adolescentes no particularmente buena, pero que ha tenido bastante éxito en la plataforma.

Sin embargo, algunas personas están acusando al largometraje de antisemita en las redes sociales. Publicaciones en Facebook y comentarios en Twitter indican que algunos miembros de la audiencia se sorprendieron por la forma en que el judaísmo de un personaje se incorporó al elenco.

“Do Revenge” se ambienta en una escuela secundaria y trata de la unión de dos adolescentes para vengarse de quienes las dañaron.

Hasta ahí, una película usual de ese estilo, pero… ¿por qué, el único judío en la película es un sexista y manipulador que se revela como un titiritero de la estructura social tóxica de la escuela?

El villano de ‘Do Revenge’, Max Broussard, interpretado por Austin Abrams, lleva un collar con la estrella de David. Foto: Kim Sims/Netflix

Max Broussard, el gran villano de la película, utiliza un muy llamativo collar de oro: una estrella de David. La aparición de ese detalle llevó a miles de usuarios a quejarse en las redes sociales.

No es lo único: la película parece haberse basado en el libro Strangers on a Train, libro escrito por la notable antisemita Patricia Highsmith, quien se ufanaba de ser una «odia-judíos». Hasta ahora la plataforma no hizo alusiones al hecho, lo que generó más exasperación en los espectadores.