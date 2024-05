Abascal visita a Netanyahu en Jerusalén: «Pedro Sánchez no es España»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, visitó en Jerusalén al primer ministro, Benjamín Netanyahu, al que ha expresado su apoyo y le ha advertido que «Pedro Sánchez no es España».



Según informa Vox en un comunicado, ambos se reunieron durante más de una hora en la Oficina del Primer Ministro, quien ha calificado de «ejemplar la defensa del Estado de Israel por parte de Abascal», quien -según ha precisado el partido- ha visitado ya dos veces Israel durante la guerra.



La visita de Abascal se produce en un momento de máxima tensión ente ambos países tras el reconocimiento ayer, martes, de un imaginario “Estado Palestino” por parte de España.



Ayer, el ministro de Exteriores, Israel Katz, acusó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de ser «cómplice de incitar al genocidio judío».



En la reunión, el presidente de Vox ha transmitido a Netanyahu el apoyo de su partido al pueblo de Israel, al que reconoce el derecho a defenderse.



“Pedro Sánchez no es España”, recalcó Abascal durante el encuentro sobre el presidente del Gobierno español, que a su juicio está “tapando sus casos de corrupción política y económica con el reconocimiento del Estado palestino”, igual que lo hace con el presidente de Argentina, Javier Milei.



Según el comunicado de Vox, Abascal ha sotenido que «mientras haya un solo rehén en manos de Hamás y hasta que no desaparezca la organización terrorista, nadie tiene derecho a pedir a Israel que renuncie a sus operaciones de autodefensa», al tiempo que ha elogiado su «firmeza», incluso ante «supuestos aliados que quieren dejarlo inerme ante la ofensiva terrorista».



Netanyahu «ha lamentado la inmensa intoxicación que domina la cobertura mediática del conflicto en los países occidentales» y se ha mostrado confiado en que Abascal «revierta las medidas hostiles del Gobierno de Sánchez y la creación de Estado de Palestina», cuando sea presidente de España.



Asimismo, el primer ministro reiteró «su apoyo a la soberanía de la nación española” y restó «importancia a alguna voz aislada en la oposición de su país que demandaba apoyo a separatistas en España como represalia», puntualiza el comunicado.



«Israel mantiene y mantendrá su ayuda y compromiso permanente en tareas de lucha antiterrorista a Europa y por supuesto también a España», concluye el comunicado de Vox, partido aliado del Likud (formación de Netanyahu) en el ECR Party [Partido de los Coservadores y Reformistas Europeos]. Aurora y EFE