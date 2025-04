A propósito de la festividad de Pésaj

Con la señal en la frente



De Raquel Markus – Finckler / @escritora.creativa*



Deja salir a mi pueblo.

Deja salir a mi gente.

No tienes derecho a retenerlos

ni a robarnos el aliento.

No me llamo Moisés,

no he visto arder a una zarza en el desierto.

Pero sí sé de los efectos del fuego sobre el cuerpo.

Yo no he sido esclava,

no he levantado pirámides en el desierto,

no he amasado arcilla con mis manos,

pero sí entiendo de sufrimiento y desconcierto,

pero sí sé de condenas, penuria y mandatos…

tanto como cualquiera de los nuestros…

antes, ahora y siempre.





No me llamo Miriam

respondo al nombre de Raquel,

pero podría ser Esther, Sara, Rebeca o Eva…

y el ruego sería exactamente igual.

Pues cuando una madre judía llora, todas lloramos.

Pues cuando una hermana judía clama, todas clamamos.

Somos un enjambre y un rebaño.

Somos por igual guerreras y dolientes.

Somos el latido que duele y la respiración que se extingue.

Somos manos atadas a una espalda

y una combatiente con un rifle en el regazo.

Y nos negamos a dejar de zumbar hasta estar todos seguros en casa.

Pues si una familia está incompleta,

a todas nos sobra una silla en el Seder de Pésaj.

Hoy hay una silla vacía en cada hogar,

igual que hay un hueco en el alma

de cada uno de los descendientes de Abraham.





Deja salir a mi pueblo.

Deja salir a mi gente.

Detrás de mí habrá otra voz

y detrás de ella otra más…

seremos un millón de voces,

y se unirá un millón de voces más…

pues siempre seremos enjambre y rebaño

y ya nos construimos becerros de oro

ni creemos en falsos profetas.



Y estamos en Pésaj

y nos sentamos en la mesa,

y leemos la Hagadá,

y contamos el relato a los pequeños,

y hablamos de la libertad…



y soñamos con la libertad de los nuestros.

Pero ya nadie celebra sin pena,

y la alegría nos muestra su sonrisa más pequeña,

y recordamos que seguimos siendo esclavos

pues no has dejado salir a mi gente

y todavía estamos vagando en el desierto,



pues no has dejado salir a mi pueblo

y todavía seguimos escapando de la muerte,

mas la señal no está en nuestros portales,

hoy la señal la llevamos en la frente.



* Periodista. Escritora. Poeta. Editora