37 ° Festival Internacional de Cine de Haifa

7 septiembre, 2021

Se abre con el “Stillwater” de Tom McCarthy, con una programación de un centenar de filmes, los concursos internacionales “Carmel” y “El Ancla de Oro” y un marco de cine israelí con 39 estrenos.

Chiquita Levov

El Festival Internacional de Cine de Haifa es uno de los preferidos del público no solo porque el cine sigue siendo el pasatiempo más popular, sino que también porque desde hace 37 años la fiesta de “Sucot” se engalana con este evento que se lleva a cabo en un ambiente festivo muy agradable, que ofrece buen cine incluidos en muchos marcos.

Es este el principal acontecimiento cinematográfico en Haifa, fundado en 1983 como el Primer Festival Internacional de Cine del país y ha sido reconocido mundialmente por su programación, pero también por su fomento al pluralismo, la convivencia y la igualdad de género. Se realiza durante diez días entre el 19 y el 28 de septiembre.

Nesher y Duvdevani en Haifa

Más información en https://www.haifaff.co.il/eng

El Festival Internacional de Cine de Haifa se lleva a cabo con el apoyo del Consejo de Cine de Israel, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cooperación Regional y la Municipalidad de Haifa. Es producido por “Ethos” la Sociedad de Arte Cultural y Deportivo de Haifa, con el director artístico Yaron Shamir.

Este año también se formó un programa de centenas de filmes de decenas de países, películas destacadas que ya han participado en competiciones oficiales de otros festivales y como todos los años una decena de filmes latinos en español.

“Let it Be Morning”

Las proyecciones se dividen en marcos: ganadores de premios, Este y Oeste, La voz humana, Sésamo Street, animación, cine y espectáculos al aire libre, show para la familia y los tradicionales concursos “Ancla de Oro” y “Carmel”El filme que abre el festival se titula “Stillwater” (2021) de Tom McCarthy (ganadora del Oscar a la Mejor Película en Spotlight), sobre Bill Baker (Matt Damon) un rudo operario de una plataforma petrolífera estadounidense que viaja a Marsella para visitar a su hija, que está en prisión por un asesinato que afirma no haber cometido. Lejos de casa, las cosas no serán nada fáciles para un padre dispuesto a todo para demostrar la inocencia de su hija. Actúan también Abigail Breslin y Camille Cottin.

Además de las proyecciones y los concursos se llevarán a cabo eventos especiales. Entre estos un evento especial del festival que analiza el cine clásico y contemporáneo que desafía las convenciones cinematográficas y políticas. Con la proyección especial de la nueva película de Avi Nesher “The Picture of Victory”, un cine revolucionario. Un filme antibélico, nominado a 15 premios “Ophir”, incluido el de la mejor película y el filme “Paths of Fame” (1957), un clásico de Stanley Kubrick, acompañado de un debate sobre el cine anti-guerra con la participación del investigador de cine Shmulik Duvdevani y el director Avi Nesher.

“Armugan” de Jo Sol, cine español

También los 5 capítulos de la serie de Hagai Levy “Imágenes del matrimonio: la nueva imagen” adaptación de la obra maestra de Ingmar Bergman, acompañada de una reunión con la audiencia, sobre el tema procesos de creación y casting. La serie analiza ideas básicas de amor y el odio en el matrimonio monógamo. Producida por HBO se acaba de estrenar en el Festival de Cine de Venecia de 2021.

En el marco competitivo de cine israelí se proyectarán un total de 39 filmes entre estos 9 documentales, 5 largometrajes y se estrenarán 2 series de televisión documentales.



Un concurso de cortometrajes israelíes con 28 cortos que participan en tres marcos: estudiantes, realizadores independientes y de animación.

“Clara Sola” de Costa Rica

Los 5 nuevos largometrajes: “Abu Omar” dirigida y escrita por Roy Krispel, “The House on Fin Street” dirigida y escrita por Amir Manor, “Let There Be Morning” dirigida y escrita por Eran Kolirin basada en el libro homónimo de Sayed Kashua, “Plan A” dirigida y escrita por Yoav y Doron Paz, “Tel Aviv” dirigida y escrita por Mert Farchomovsky.