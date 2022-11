Boris Cyrulnik, psicología e historias de vida

3 noviembre, 2022

Autor de libros para el público en general que tratan sobre psicología e historias de vida, así como una personalidad de los medios de comunicación franceses.

Neuropsiquiatra de formación que trabajó como tal durante un tiempo, pero también como psicoanalista, dirigió un grupo de investigación en etología clínica en el centro hospitalario intercomunal Toulón La Seyne sur Mer. Fue director de enseñanza del grado universitario en etología humana en la Universidad de Toulón.

En particular, popularizó el concepto de “resiliencia” (renacer del sufrimiento) que extrajo de los escritos de John Bowlby. Después de esto último, Boris Cyrulnik vio por primera vez la etología como “una encrucijada de disciplinas”.

Miembro del comité honorario de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad (ADMD). Boris Cyrulnik también está comprometido con la protección de la naturaleza y los animales.

Nació en Burdeos en 1937, en una familia judía asquenazí que llegó a Francia en la década de 1930.

Sus padres, arrestados en 1942 y 1943, murieron en la deportación, y fue llevado a París por su tía materna, Dora, la única sobreviviente, que lo crió. Explica que fue esta experiencia personal traumática la que lo llevó a convertirse en psiquiatra.

Boris Cyrulnik es una de las 43 personalidades que formaron la Comisión Attali sobre los frenos al crecimiento, dirigida por Jacques Attali e instalada el 30 de agosto de 2007 por Nicolas Sarkozy.

Boris Cyrulnik ha tomado repetidamente una posición en contra de la subrogación, particularmente en términos de los efectos nocivos en toda la vida que tendría la separación temprana de la madre biológica y porque un bebé nacido de una madre que no lo invirtió emocionalmente durante su embarazo tendría un retraso en el desarrollo al nacer.

Cuando se le preguntó a finales de 2011 sobre la disputa sobre la “teoría de género”, respondió: “Creo que el ‘género’ es una ideología. Este odio a la diferencia es el de los pervertidos, que no pueden soportarlo. Freud dijo: ´El pervertido es el que está molesto por la ausencia de un pene en su madre´. Aquí estamos”.

En cuanto a la paternidad entre personas del mismo sexo, Boris Cyrulnik expresa: “En mi experiencia, los niños criados por parejas del mismo sexo crecen como todos los demás”.

Narrador con una “voz suave, envolvente y deliciosamente regresiva” y popularizador (en 2010, vendió más de 1,5 millones de copias de sus diversos libros), ha logrado publicar tesis biologizantes: “gen sobrehumano” que “facilita el transporte de serotonina, un neuromediador que lucha contra las emociones depresivas” y juega un papel decisivo en la resiliencia; diferencias naturales en temperamentos y comportamientos entre individuos (especialmente hombres y mujeres), determinadas por predisposiciones genéticas, ormonas sexuales y sistema inmunológico.

Críticas

El periodista científico Nicolas Chevassus-au-Louis explica en una investigación que Boris Cyrulnik cuenta “más o menos lo mismo” en sus 18 libros (2,5 millones de copias vendidas) con muchas banalidades, contradicciones y referencias, especialmente científicas, defectuosas (sin referencias, no verificables). Su condición de científico también es cuestionada desde entonces: ya no ejerce como médico desde 1999, no es etólogo (lo que confirma al periodista) y apenas se le menciona en publicaciones académicas. En cuanto a la noción prestada de resiliencia, el periodista agrega que se contenta “en sus libros con encadenar anécdotas sin esbozar la más mínima teorización seria” a pesar de que las discusiones están teniendo lugar en la comunidad científica.