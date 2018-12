Zaatara, vice intendente de Haifa dijo: “El Estado Islámico es similar al sionismo”

El nombramiento del vice intendente de Haifa, Raja Zaatara, por la nueva alcaldesa recién elegida, Einat Kalisch Rotem, despierta el encono entre los residentes de Haifa. Zaatara, árabe-israelí del partido Hadash, ha apoyado públicamente a las organizaciones terroristas Hamás y Hezbolá, situación que generó protestas entre los ciudadanos de la ciudad.

Es de suponer que Zaatara, entrará en funciones dentro de dos años y medio por un término de medio periodo, según un acuerdo de rotación con el rabino Dubi Haiyun, del partido Meretz.

Las protestas se iniciaron en Facebook por los residentes de Haifa, y el grupo de derecha “Im Tirtzu”, quienes se pronunciaron en contra del nombramiento.

Unos meses atrás, Zaatara, en una entrevista con el periódico Yedioth Ahronoth, manifestó que se levantó en protesta por el sitio impuesto en Gaza, y contra los asesinatos de manifestantes palestinos desarmados y la política de opresión e intimidación israelí. Del mismo modo, manifestó “¿Dónde creen que aprendió el grupo terrorista Estado Islámico a cometer sus crímenes? Deben buscar en lo que hizo el movimiento sionista en 1948, allí, se cometieron todo tipo de violaciones, saqueos, asesinatos y masacres”, expresó. Cuando le preguntaron si Hamás es una organización terrorista, respondió “una nación ocupada tiene el derecho a resistir esa ocupación”.

El ministro del Interior, Arye Dery, trató de impedir que Zaatara sea nombrado vice intendente de Haifa, debido a su supuesto apoyo a Hamas en el pasado. Zaatara, apoyó el boicot y la acción contra Israel como un estado judío y democrático. “Esta persona no puede ser nombrada como vice intendente de Haifa”, escribió Dery.

El presidente de Yesh Atid, el diputado Yair Lapid, también se ha manifestado en contra de la designación de Zaatara, y solicitó a los representantes de Unión Sionista, que apelaran ante la alcaldesa, Einat Kalilsh Rotem, “para que cancele el acuerdo con una persona que odian a Israel”.

A las acusaciones de los residentes y funcionarios de Haifa, Zaatara, declaró que no va a retrotraerse de lo que dijo en el pasado, “hay personas que están buscando avivar el fuego del odio contra mí, mi partido y el sector árabe”, afirmó. “Entiendo que esto es parte de la política local, mi objetivo es promover la convivencia en Haifa, mientras trabajamos para resolver los problemas de educación, la vivienda y el tráfico de la ciudad”, dijo. El municipio de Haifa aún no ha comentado al respecto.

La Municipalidad de Haifa no respondió a las solicitadas, en cambio la alcaldesa escribió en el página de Facebook: “Cuando firmé un acuerdo con “Degel HaTorá”, antes de las elecciones, los votantes seculares me acusaron de intentar convertir a Haifa en “Bnei Brak”. Cuando firmé un acuerdo con “Israel Beitenu”, la izquierda me advirtió que Haifa perdería su imagen de ciudad moderna y sería perjudicada. Hoy hemos firmado un acuerdo con el partido “Hadash”, el público árabe quienes representan una parte importante de nuestra ciudad”, manifestó.