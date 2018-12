Yaalón: Mi acuerdo con Gantz “es solo el principio”

El ex ministro de Defensa, teniente general (retirado) Moshé (Boogie) Yaalón, expresó que “lo que se ha difundido en este momento con respecto a las asociaciones es solo el comienzo”, durante un evento cultural en Haifa. Yaalón añadió que “[el ex jefe del Estado Mayor teniente general (retirado) Benny] Gantz y yo no venimos hablando desde hoy, sino desde mucho antes de que se anunciaran las elecciones, para alcanzar una base y una agenda (política) común”. Recientemente se informó que Yaalón presentará su nuevo partido político la semana próxima y que se estima que ambos se unirán a Adina Bar-Shalom, hija del extinto rabino Ovadia Yosef, líder espiritual del partido ultraortodoxo sefardí Shas.

Yaalón reiteró que no se sentará en un gobierno encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu; pero añadió: “Al [partido gobernante] Likud, no lo descarto”.