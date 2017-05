Vuelve la Compañía de Danzas “imPerfect”

La Compañía de Danzas “imPerfect” llega en estos días para poner en escena la pieza In Faust, con la participación del bailarín y coreógrafo israelí Ido Tadmor y el pintor Bazuca Joe. En realidad ya nos había visitado en el 2015 invitada por el mismo Tadmor quien quedó en relación con los directores de la misma, Walter Matteini e Ina Broeckx.

Fundada en el 2009 la compañía se ha destacado en la escena de la danza contemporánea y ha demostrado su gran creatividad y ampliado su repertorio ganando fama internacional. Es el grupo de ballet residente de la Opera de Pisa desde el 2011. Se presenta en el marco de la serie “Majol Ba Mishkán” en el Centro de las Artes Escénicas de Tel Aviv, el 3.6.

La idea que motiva a este grupo es destacar que “la verdadera perfección reside en la imperfección” se emprende un búsqueda de lo alcanzable, la perfección individual y colectiva. Sobre “In Faust” nos informan que se estrenó el año pasado y es un trabajo que se basa en el poema de Goethe, ofreciendo al público un recorrido por los callejones más oscuros del alma humana. La pieza comienza donde termina, Fausto viejo y cansado mira hacia atrás recordando sus amores, aventuras, etc. en este pieza el personaje villano de la historia Mefistófeles, es un ser dual, masculino y femenino.

Se agrega aquí a un nuevo personaje Satanás que es el mal. In Faust una obra compleja, donde la vida es lucha, pasión, anhelo, amor, donde incluso la personificación del mal supremo termina siendo humano.