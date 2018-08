VIDEO: Fuerza Aérea israelí ataca edificio utilizado por el movimiento terrorista Hamas

En la tarde de este jueves las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron un edificio de cinco pisos en la Franja de Gaza. En un comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que el edificio era utilizado por el movimiento terrorista Hamas para propósitos militares.

Según especifica el comunicado el edificio pertenecía a la unidad de seguridad interna del Hamas, responsable de todas las operaciones realizadas por el movimiento dentro de la Franja de Gaza. El edificio servía como oficina de miembros activos de la unidad y una gran parte de estos son operativos militares del Hamas.

En respuesta al lanzamiento de cerca de 200 cohetes desde la Franja de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo un operativo de gran escala contra objetivos del Hamas.

En el comunicado añadía que “el ataque es un ejemplo de las capacidades operativas y de inteligencias de las FDI, que se intensificarán según sea necesario. Las Fuerzas de Defensa de Israel están determinadas a cumplir su misión de proteger a los civiles israelíes”.

Video publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel:

WATCH IDF footage of the destruction of the building in Gaza, which IDF says is used by Hamas and Palestinians say is a cultural center in a refugee camp https://t.co/QSDtx8Dy6t pic.twitter.com/hYoMQibx3B

— Haaretz.com (@haaretzcom) August 9, 2018