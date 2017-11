La viceministra de Relaciones Exteriores israelí, Tzipi Hotovely, atacó a los judíos estadounidenses y culpó a la creciente brecha entre la comunidad judía estadounidense e Israel por las “vidas cómodas” de los primeros, que no saben “cómo se siente ser atacado por cohetes” en una entrevista con el canal i24 de Noticias.

Durante la entrevista, Hotovely discutió la crisis del Muro Occidental (la no aprobación del sector de oración igualitario en términos de género y tendencia religiosa), diciendo que los judíos estadounidenses están usando la situación para obtener beneficios políticos. El primer ministro Biniamín Netanyahu condenó estas declaraciones.

Hotovely también se refirió a lo que ella denominó “la dictadura liberal” en espacios académicos que se niega a escuchar otras opiniones. Criticó aún más al centro comunitario judío Hillel de la Universidad de Princeton, que recientemente la desinvitó debido a protestas de estudiantes judíos en su contra.

Cuando se le preguntó acerca de por qué los estadounidenses judíos no pueden sentirse conectados con Israel, la viceministra dijo que tal vez son “demasiado jóvenes para recordar cómo se siente ser una persona judía sin un Estado judío”.

“El otro problema es la no comprensión de la complejidad de la región”, dijo. “Son gente que nunca envía a sus hijos a pelear por su país -la mayoría de los judíos no tienen hijos sirviendo como soldados-, yendo a los Marines, a Afganistán o a Irak. La mayoría de ellos están teniendo vidas bastante cómodas. No saben cómo se siente ser atacado por los cohetes, algo que es parte de la experiencia diaria de Israel”.

A pesar de estas aseveraciones de Hotovely, los militares de los EEUU dejaron de registrar la religión de los reclutas hace décadas, pero hasta entonces los judíos servían en una proporción ligeramente mayor que su porcentaje en la población general. Sigue habiendo una presencia judía en el ejército, incluso en los rangos más altos. El general David Lee Goldfein es el jefe de personal de la Fuerza Aérea de EEUU. Hay una presencia judía organizada en las academias militares. Varios ex militares judíos se postularon para cargos públicos en los últimos años.

El primer ministro, Biniamín Netanyahu, que también ejerce como ministro de Exteriores, ha condenado los comentarios de Hotovely, diciendo que “los judíos de la diáspora son queridos por nosotros y son una parte inseparable de nuestro pueblo”.

“No hay lugar para tales ataques y estos comentarios no representan la posición de Israel”, dijo Netanyahu.

Por si Israel tuviera suficiente con enfrentar a sus enemigos, como el movimiento BDS (Boycott, Desinversión y Sanciones), tiene funcionarios de primera línea con posiciones extremistas que comprometen tanto al país como a la coalición gobernante de la que son parte.