Versión china de otro Holocausto en el Festival de Cine

Presentación de la película película “Almas muertas” del director de cine Wang Bing, en el Festival de Cine de Jerusalén. Entre los años 1957-1958, 3.200 personas etiquetadas como derechistas radicales fueron enviadas a la “granja” de Jiabiangou en el desierto de Gobi en el noreste de China para “reeducación”,. Excepto que, como lo dice un testigo en la inquietante película de Wang, estaban no tenían semillas para plantar ni implementos agrícolas para trabajar, ni siquiera podían ver dónde plantar porque la tierra no era plana, no había agua y no se les había construido ningún refugio o alojamiento en las zonas rocosas y arenosas, donde la temperatura alcanzaba 20 grados bajo cero.

La tierra del desierto estaba congelada y “dura como el acero” a un metro de profundidad. Los prisioneros, la mayoría de ellos de la clase media educada, excavaron pozos poco profundos o encontraron lugares en cuevas en un intento de refugiarse. Como sus raciones, ya exiguas, se redujeron a solo 150 gramos, o dos cucharadas, de comida al día, se produjo un gran caos y la catástrofe.

Con poca emoción, los testigos relatan cómo las personas bebían orina por falta de agua; describen a un hombre cuyo cuerpo se hinchó tanto de hambre que ya no podía usar sus ropas y así fue desnudo, hablan de canibalismo y de cómo eran tan de la debilidad que tenían cada noche todo lo que podían hacer era envolver a los muertos en sus mantas, cargarlos en un vagón y luchar por enterrarlos, sabiendo que las tumbas poco profundas que trabajaron para cavar en medio de las tormentas de arena no serían compatibles por los fuertes vientos.

Wang, uno de los mejores documentalistas del mundo, convierte los 20 testimonios a partir de los cuales se compila la película de ocho horas (fotografiada durante un período de 12 años, de 2005 a 2017) en una convincente reflexión no solo sobre China maoísta y otros regímenes totalitarios, sino también en la capacidad del cine para exponer la verdad.

Él permite que los testigos, la mayoría de los cuales son sobrevivientes ahora en sus años setenta y ochenta, callen, que piensen, mientras que su cámara registra las manifestaciones físicas de hurgar en la memoria, y solo escucha. Treinta y tres años después de que Claude Lanzmann hiciera “Holocausto”, la película de Wang indica que la “Era del Testimonio” estaba confinada a Occidente.

La ira sobre la horrible injusticia puede sentirse en el tono, en el temblor de la voz, en las pausas, en la restricción de las respuestas.La cámara de Wang registra los restos de cadáveres en el desierto.

Sólo alrededor de 500 personas sobrevivieron a los campos de trabajo de Jiabiangou y Mingshui. Algunos fueron liberados en 1961. La persecución de los “derechistas” continuó hasta el final de la Revolución Cultural en 1976 y la mayoría no recibió rehabilitación por parte del gobierno chino hasta 1978. Las “almas muertas”, resulta que no son solo los muertos de estos campos, que eran solo dos campamentos de docenas en la China maoísta. Estas almas incluyen a muchos de los familiares de las víctimas, cuya historia también se revela parcialmente en la película.