Alegan que se confunde antisemitismo con “crítica a Israel”



Los delegados de las cuatro principales universidades han presentado una moción para el Congreso de la Unión de Universidades (UCU) de este año, argumentando que la “Unión” debe oponerse a la definición de la Alianza Internacional del Recuerdo del Holocausto (IHRA según siglas en inglés) del antisemitismo, al que se adhiere el gobierno del Reino Unido.

La publicación de la resolución, irónicamente emitida en la víspera del Día del Holocausto, se produce cinco años después de una batalla tribunal amarga entre la UCU y el académico judío, Ronnie Fraser, que alegó antisemitismo institucional en la Unión de Universidades. Fraser perdió su caso, que trajo inicialmente como resultado la disociación de la UCU del EUMC o el Parlamento Europeo, en definición de antisemitismo.

La resolución, propuesta por delegados de las universidades de Leeds, Brighton, Goldsmiths y London, dicen que la definición IHRA, que ha sido adoptada por el gobierno británico, “confunde el antisemitismo con la crítica al Estado de Israel y se ha utilizado para intimidar a los académicos que se dedican a actividades que son críticos de las políticas del gobierno israelí, pero que no son antisemitas”.

El movimiento se queja de “intentos inspirado por el gobierno para prohibir eventos de solidaridad con Palestina, nombrando la Semana del Apartheid Israelí”, e instruye a la conferencia, si es que se adopta la resolución, disociar la UCU de la definición IHRA y contactar a los miembros urgiendo a informar sobre todos los usos de la definición IHRA.

Fraser, que continúa siendo miembro de la UCU, pero que no asistirá al Cogreso este año, manifiesta “La moción dice que la UCU se opone al racismo, luego se palmean en la espalda por todos los excelentes trabajos e inmediatamente continúan con un “No quiero tener nada que ver con la definición IHRA”, una definición que ha sido adoptada tanto por el anglo-judaísmo como por el gobierno británico en la lucha contra el antisemitismo.

Este es un comportamiento hipócrita, extremista y racista, que no muestra respeto alguno ni tolerancia por la judería británica.

Luego agrega: “Este movimiento no es sobre el conflicto Israel-Palestina, es sobre la negación de los derechos humanos judíos, el derecho de vivir sin discriminación, así como de nuestra definición de antisemitismo.

Si la UCU adopta esta moción entonces serán culpables de racismo contra la gente judía y deberán ser catalogados como racistas y extremistas”. ■