“Unirnos a la OCDE nos puso frente a un espejo inquietante”

Manifestaciones de la presidenta del Banco Central de Israel

La presidenta del Banco Central de Israel manifiesta que el país no está haciendo lo suficiente para reducir la tasa más alta de pobreza y baja productividad de un miembro de la OCDE.

Flug afirmó: “Hemos avanzado mucho en la reducción de la desigualdad y la pobreza en los últimos años, sobre la base del fomento del empleo, pero las tasas de desigualdad en el ingreso neto y las tasas de pobreza siguen siendo altas en comparación internacional. Además, la productividad es baja y aumenta lentamente, por lo que las brechas de productividad con los países en desarrollo no se cierran”.

La manera de elevar el nivel de vida del público en general y reducir las brechas de pobreza es alentar el crecimiento sostenible a través de una estrategia de fomentar el empleo entre todos los grupos de población (especialmente entre hombres jaredíes (judíos ultraortodoxos) y las mujeres árabes y mejorar la productividad a largo plazo.

“Para que la productividad aumente consistentemente, se debe aumentar el nivel de capital humano y se deben cerrar las brechas, incluso en conocimientos básicos y calificaciones tecnológicas. Se debe mejorar la infraestructura, especialmente el transporte público y el entorno empresarial, simplificando la regulación y reduciendo la burocracia.

Además de todo esto, reducir la pobreza requiere la asignación de recursos para lidiar con sectores poblacionales cuya inclusión en el empleo y / o capacidad de ingresos es limitada, especialmente personas mayores y personas con capacidad de empleo limitada.

Flug continuó declarando que las medidas contra la desigualdad en los ingresos netos y las medidas contra la pobreza habían comenzado a aumentar en los años posteriores al mayor recorte en los pagos de transferencias en 2002-2003 y habían empezado a disminuir a partir de 2010. A pesar de la reducción, las tasas de pobreza en Israel son aún más altos que en todos los demás países de la OCDE. La segmentación de la población por grupos muestra que la pobreza es más alta entre la población árabe y jaredí y las familias sin asalariados en los grupos de edad laboral. En contraste con el pasado, la pobreza no está ausente incluso en familias con dos asalariados.

Flug afirma que las soluciones a la situación existente radican en mejorar el capital humano a través de la educación y la capacitación profesional, aumentando el número de años de escolaridad hasta casi el máximo posible, mejorando la calidad de la educación y dándoles a todos las habilidades básicas, entre los estudiantes de entornos desfavorecidos, se debe asignar más dinero con un enfoque en la acción afirmativa sin perjudicar a los demás estudiantes.■