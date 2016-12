Una década de esfuerzos

De Compostela a Ierushalaim

Recientemente se ha conmemorado el décimo aniversario de AGAI, la Asociación Galega de Amizade con Israel. Fue en diciembre del año dos mil seis, en la ciudad de Santiago de Compostela, cuando una serie de personas decidieron poner en marcha una agrupación que tenía como objetivos entre otros combatir la perversa banalización del Holocausto, contrarrestar la visión negativa de Israel, ofreciendo una información alternativa al pensamiento mayoritario en el conflicto árabe-israelí, así como dar a conocer el legado ético y cultural del pueblo judío en nuestro territorio, Galicia.

Unos inicios aquellos de gran complejidad. Nuestro presidente y otros asociados sufrieron en carne propia las iras de los que procesan una desorbitada inquina hacia todo lo que tenga relación con Israel, cuyo antisemitismo visceral deriva en un odio hacia todo lo judío y lo israelí.

AGAI está formada actualmente por casi doscientos socios, hombres y mujeres de distintas procedencias, ideologías y creencias, pero todos unidos por el amor a Israel y al pueblo judío. A uno le resulta curioso que un grupo formado por gentes de posiciones tan variadas, incluso antagónicas, en multitud de temas tan diversos sea capaz de congeniar en una sociedad y aguantar diez años. Bien es cierto que se ha producido algún abandono, pero la esencia de AGAI sigue intacta, así como la ilusión de los que formamos parte de ella.

Una década complicada. Recordemos episodios como el asalto a la llamada flotilla de la libertad o las incursiones en la Franja de Gaza. No fue fácil combatir con la palabra los furibundos ataques contra Israel. Las redes sociales echaban humo y hubo que mantener la cabeza fría para dar cumplida respuesta, siempre con firmes argumentos, al odio que sembraban esos cuya finalidad es la desaparición del estado de Israel.

AGAI, como colectivo en estos años ha organizado ponencias, mesas redondas y exposiciones con notable éxito de convocatoria, además de viajes a Israel. Así mismo, numerosos comunicados de prensa, artículos o entrevistas han sido publicados en los medios. Una de las últimas actuaciones, la encaminada a desbaratar la racista campaña del movimiento BDS, ante las absurdas mociones en instituciones públicas promoviendo el boicot a todo lo que concierne a Israel. Individualmente, nuestros cualificados y entusiastas socios –permítanme los epítetos- en la medida de nuestras posibilidades, también hemos contribuido fundamentalmente a desarmar la constante demonización de Israel que se propaga entre la opinión pública gallega y española. En multitud de ocasiones, nos hemos partido literalmente la cara ante una jauría de hooligans que criminalizan al único país democrático y de derecho existente en Oriente Medio, mientras relativizan o disculpan la falta de libertades, la discriminación secular de la mujer o la persecución a homosexuales y a minorías religiosas que tienen lugar dentro del mundo árabe y por supuesto en las mismas entrañas del llamado pueblo palestino.

Créanme amigos lectores de Aurora, que ha sido una década de esfuerzos. En la venidera, no se atisba un período tranquilo, sino más bien lleno de desafíos.

Ahí estaremos desde este rincón del occidente europeo las mujeres y hombres que profesamos nuestra amistad por Israel. No lo duden.

Pablo Veiga

Socio de AGAI –Asociación Galega de Amizade con Israel- ■