Un pueblo donde todos son médicos

Arrabá: Seis galenos por cada mil habitantes

Fuente: Israel21c – Autor: Viva Sarah Press

El pueblo de Arrabá, al norte de Nazaret, parece tan apacible como cualquier otro en la Baja Galilea y si el observador presta atención, verá que el nombre de muchos de sus 24.000 habitantes es precedido por el título de “doctor”.

Arrabá, se jacta de tener una de las tasas más altas de médicos por habitante. La comunidad árabe, que es de tamaño considerable, tiene más de seis médicos por cada mil habitantes, de acuerdo a un informe presentado en el 2015 por la activista comunitaria Makbula Nassar, que es también periodista y presentadora de programas de asuntos de actualidad.

En comparación, Israel tiene, en total, 3,4 médicos cada mil habitantes. El promedio de los 39 países miembros de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE), es de 3,3 profesionales por cada mil, según un informe publicado por ésta en el 2013.

Lo más sorprendente de Arrabá es el número de estudiantes que se gradúan en medicina cada año, manifestó Nassar. “Produce entre 25 y 30 nuevos doctores cada año” “El pueblo está supliendo la falta de médicos en Israel”.

En Israel se gradúan unos cinco estudiantes por cada 100.000 habitantes, según el mismo informe. El promedio de graduados médicos en los países miembro de la OCDE, agrega el informe, es de 11,5 por cada 100.000 habitantes. Irlanda, por ejemplo, presentaba la proporción más alta, 20,3, cuando se publicó el estudio. Por el contrario, Israel, con cinco y Japón, con seis, tenían las cifras más bajas de graduados médicos en proporción a la población.

De la Universidad de Harvard a Arrabá

¿Cómo se transformó un pueblo que era antes agrícola en meca para médicos? El cambio se le atribuye al doctor Hatim Kanaaneh, el primero del pueblo que se formó en Occidente. Kanaaneh volvió a Arrabá a finales de la década de los 60 tras graduarse en medicina en la Universidad de Harvard.

Situación similar a la de Kanaaneh fue la del gastrónomo Jawdat Ibrahim, que tras ganar la lotería de Illinois, donde vivió, regresó al pueblo de su infancia, Abu Ghosh, en las afuera de Jerusalén y de mayoría árabe y ayudó a una nueva generación de estudiantes universitarios.

Kanaaneh encabezó una campaña para que en la Galilea la gente tuviera la atención médica adecuada y creó conciencia sobre la profesión médica entre otros árabes. El ex funcionario del Ministerio de Salud de Israel, fue uno de los fundadores de la Sociedad de Galilea, una organización de salud pública no gubernamental cuyo objetivo es mejorar los servicios a pueblos y ciudades árabes. También es el autor de una colección de relatos cortos titulada Chief Complaint: A Country’s Doctor’s Tales of Life in Galilee.

“El doctor Hatim no era sólo un médico que recetaba medicinas en los años 60 y 70, sino era también líder comunitario en el campo de salud pública. Despertó conciencia y dio esperanza”, dijo Nassar sobre el impacto que tuvo Kanaaneh. “Es además un buen hombre y alguien a quien emular. Así pues, cuando madres y padres quieren invertir en sus hijos, lo hacen en educación”.

Con sólo cinco facultades de medicina y dos centros para formar dentistas en todo Israel, los estudiantes israelíes –musulmanes, cristianos y judíos– van frecuentemente a estudiar también van a Jordania.

Nassar dijo que Arrabá le dio la bienvenida a 30 nuevos graduados médicos el año pasado. El anterior 26 estudiantes regresaron tras terminar sus estudios en el extranjero. En la actualidad hay más de 200 médicos trabajando en la profesión.

“Es conocida la admiración que los árabes tienen por la profesión médica: queremos que nuestros hijos sean médicos, que nuestros maridos sean médicos y que los autos usados que compremos hayan sido de médicos también. Pero 30 doctores al año para un pueblo de 24.000 habitantes muestra un amor abrumador por una profesión y eso merece ser estudiado”, escribió Nassar es un artículo de opinión.

Arrabá quiere un hospital

Los hospitales del norte del país, a unos cincuenta minutos por carretera desde Arrabá, cuentan con plantillas mixtas de médicos y enfermeras musulmanes, cristianos y judíos, dividida casi por igual. Según la organización StandWithUs, 35% de los médicos en Israel son árabes. Un estudio de la Universidad de Tel Aviv publicado en el 2015 mostró que el 35% del total de los farmacéuticos son también árabes.

“No hay nada más noble que la medicina, que es, por un lado, símbolo de estatus y por otro, una profesión lucrativa, la cual responde a dos necesidades de los árabes: orgullo y subsistencia”, escribió Nassar, cuyo sobrino está en el quinto año de estudios de medicina.

Los residentes de los pueblos del norte del país están esperando que el Ministerio de Salud construya un hospital en la Galilea, proyecto que fue presentado en el año 2014. Nassar asegura que sabe exactamente cuál es el lugar adecuado para ello.

“Estamos en el centro de la Galilea. El gobierno debería construirlo en la zona de Arrabá-Sakhnin-Dir Hanna”, dijo. “El hospital daría servicio a decenas de pueblos árabes y judíos entre Safed y Haifa, Tiberíades y Naharía. Arrabá tiene doctores recién graduados, en lugar de que viajen durante una hora a otros hospitales, podrían trabajar en el nuevo, aquí cerca, este es el momento de hacer un cambio”.