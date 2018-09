Un palestino se postula para la intendencia de Jerusalén

Aziz Abu Sarra, un palestino de 38 años, planea postularse para la intendencia de la Municipalidad de Jerusalén el mes próximo, según un reporte del diario Haaretz.

Abu Sarra, encabeza una nueva lista llamada Al Quds Lana (Jerusalén es nuestra), que se postulará para el Consejo Municipal.

Debido al hecho de que no es ciudadano israelí, Abu Sarra tendrá que solicitar a la Corte Suprema de Justicia que cambie la ley.

“Somos 180 mil personas que tenemos derecho a votar, no tenemos que quedarnos al margen”, manifestó Abu Sarra al diario Haaretz. “Creo que si esto sucede, ‘Bibi’ (apodo del primer ministro Benjamín Netanyahu) emitirá todo tipo de leyes para impedirlo; pero de esta manera, la gente que piensa que el status quo en Jerusalén puede seguir entenderá que no puede continuar, y los israelíes que no ven lo que está pasando y no lo saben, finalmente entenderán que no nos quedaremos callados”.

“Nuestra identidad como palestinos es muy importante y no nos daremos por vencidos en esta carrera”, aseveró Abu Sarra. “Los israelíes que entienden que la situación no puede continuar deben votar por la lista palestina, y espero que algunos lo hagan”, afirmó Abu Sarra refiriéndose también a los habitantes de la parte occidental de la ciudad santa.