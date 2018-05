Un líder de Hamás destaca que 50 de los 62 muertos en Gaza eran miembros suyos

Un alto cabecilla de Hamás reconoció que 50 de los 62 palestinos, que se dice que han muerto en las protestas en la frontera con Gaza eran miembros del grupo terrorista islámico. La Jihad Islámica Palestina, un grupo apoyado por Irán, ha anunciado que tres de los fallecidos en la zona de Khan Yunies, por las balas del Ejército israelí, pertenecían a su ala militar, Saraya al Quds. De esta manera, los integrantes de los grupo terroristas palestinos muertos en los incidentes se eleva a 53.

“En la última ronda de confrontaciones, martirizaron a 62 personas. De ellas, 50 eran Hamas y los otros doce no eran de Hamás y eran gente normal”, manifestó el líder de Hamas, Salah Bardaweel, miembro del politburó del grupo en una entrevista en árabe ofrecida al canal de televisión palestino “Baladna”.

Preguntado por las acusaciones de que el grupo terrorista está utilizando a los civiles de Gaza en su beneficio, Al Bardaweel respondió: “No se pude decir que Hamás recoge los frutos y empuja a la gente a morir, cuando 50 de sus miembros han muerto”.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, un total de 62 personas murieron durante enfrentamientos fronterizos entre el lunes y el martes.

Israel no ha presentado su propia cifra oficial de muertos, pero los oficiales israelíes cuestionan la precisión de los números suministrados por Hamas. En un caso, un médico de Gaza le dijo a la agencia de noticias Associated Press que un bebé de ocho meses, que según el Ministerio de Gaza murió durante las protestas tras inhalar gas lacrimógeno israelí, tenía un problema médico preexistente y que no creía que su muerte haya sido causada por gases lacrimógenos.

El teniente coronel Jonathan Conricus, portavoz del Ejército de Defensa de Israel, se hizo eco de las declaraciones de Al Bardaweel en su cuenta de Twitter y aseguró que: “un alto oficial de Hamás aclara la verdad sobre quién murió en los últimos disturbios orquestados por Hamás”.

“50 de los 62 mártires eran de Hamás. Crean su palabra. Esto no fue una protesta pacífica”, agregó.

El Ejército de Defensa de Israel (Tzáhal) anunció en un principio que al menos 24 miembros de Hamas y la Jihad Islámica murieron en los enfrentamientos del lunes. En aquel momento, Hamas había reconocido que diez de los fallecidos eran miembros de su organización.