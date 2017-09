Un conductor palestino devolvió 10.000 dólares

Un conductor palestino de autobús encontró 10.000 dólares que entregó a la policía, dado que según su testimonio no lo tentó el efectivo porque fue su deber moral y religioso.

Ramadan Jamjoum, de 35 años residente de Beit Hanina, Jerusalén Este, encontró un rollo de dólares de un ultraortodoxo residente de Bnei Brank y no dudó en informar a la policía.

Jamjoum no recibió ningún signo de retribución, carta de agradecimiento, recompensa ni tan siquiera gracias, de parte de la compañía de autobuses o de persona alguna.

El rollo fue encontrado en el autobús número 422 de una línea que viaja de Jerusalén hasta Bnei Brak. El conductor dice que el le gritó y trató de detenerlo pero el hombre no le contestó dado que estaba hablando por teléfono, luego del hecho el chofer informó a la compañía y devolvió el dinero a la policía.