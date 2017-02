Un cohete disparado de Gaza cayó en Ashkelon

Un cohete disparado desde la Franja de Gaza cayó en un campo abierto en Ashkelon, justo al norte de la Franja de Gaza, anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel.

No hubo informes inmediatos de lesiones o daños.

En respuesta, un tanque de las FDI disparó proyectiles en una posición de Hamás, destruyéndola, cerca de la ciudad de Beit Lahiya, en el norte de Gaza.

No hubo informes de lesiones palestinas en el ataque de represalia.

Alrededor de las 9:00 de la mañana, una sirena de alerta de cohete sonó en Zikim y Karmiya, en la región de Hof Ashkelon, al sur de la ciudad costera de Ashkelon, dijo el ejército.

Las tropas lanzaron una búsqueda en el área para localizar el cohete.

Si el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro calcula que un cohete entrante golpeará un área despoblada, generalmente no intenta interceptarlo.