Cientos de ultraortodoxos judíos bloquearon la entrada a Jerusalén en protesta contra el servicio militar obligatorio del que han estado exentos hasta ahora, y más de una decena de ellos fueron arrestados, informó el portavoz de la Policía, Micky Rozenfeld.

Los manifestantes intentaron protestar durante la apertura del nuevo período de sesiones del Parlamento (Knéset), pero fueron dispersados con gas lacrimógeno y otro que produce mal olor, y de allí se movilizaron hacia la entrada de la ciudad bloqueando el tráfico.

La protesta actual sigue a una semana de manifestaciones diarias durante las que 120 ultraortodoxos fueron detenidos.

A principios de año la Corte Suprema de Justicia rechazó una ley que eximía del servicio militar a los hombres ultraortodoxos inmersos en sus estudios religiosos argumentando que era una medida discriminatoria.

Al tiempo, la Corte dejó en suspenso su decisión por un año para dar tiempo a una nueva redacción de la ley.

Los ultraortodoxos, que suponen un 10 % de la población, se niegan a servir por diferentes motivos, en particular, los más extremistas creen que un Estado judío no debería existir antes de la llegada del mesías, por lo cual no les atañen las leyes del país.

Otros argumentan que el estudio de los textos sagrados es tan importante para el país como el servicio militar, y otros más quieren evitar el encuentro de jóvenes soldados ultraortodoxos con comportamientos laicos. EFE