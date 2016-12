Ucrania: ataque antisemita a la tumba de Rabí Najman

La tumba del rabino Najman de Bratslav que está en Uman, Ucrania, fue horriblemente vandalizada. Presuntos nacionalistas ucranianos derramaron sangre falsa y pusieron cabezas de cerdo.

La tumba de uno de los famosos fundadores del jasidismo es un popular lugar de peregrinación visitado por decenas de miles de judíos cada año.

El incidente fue rápidamente condenado por funcionarios en Israel, legisladores pidieron a las autoridades ucranianas que aumenten la seguridad y busquen rápidamente la justicia para los perpetradores.

Dos israelíes fueron llevados a un hospital local para recibir tratamiento después del ataque, según el rabino Yisrael Elhadad, guardia de la sinagoga en el sitio de la tumba.

Elhadad describió a los atacantes como neonazis.

“Dos de ellos entraron con botellas de pintura y rociaron gases lacrimógenos allí”, dijo el rabino.

La policía abrió una investigación, pero no se han anunciado arrestos.

El principal rabino de Ucrania dijo a la radio del ejército de Israel que no es infrecuente el vandalismo de la tumba o los ataques contra los peregrinos.

En septiembre de 2015, nacionalistas ucranianos destruyeron una tienda de campaña erigida por los judíos jasídicos en Uman para alojar a los visitantes antes de la peregrinación anual de Rosh Hashaná.

Un testigo ocular dijo que el momento en que los nacionalistas atacaron las tiendas fue en Shabat, el día de descanso judío, cuando sabían que los peregrinos no podrían alertar a la policía. El daño fue estimado en medio millón de dólares.