Trump al rey de Jordania: Si no hay acuerdo de paz, el primer ministro de Israel se llamará Muhammad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó al rey Abdallah II de Jordania que “si los israelíes y los palestinos llegan a la situación de un estado binacional, en pocos años el primer ministro de Israel será Muhammad”, señala un reporte del Canal 10 de la televisión.

Los comentarios fueron formulados por Trump durante un encuentro con el monarca jordano, el 25 de junio pasado, en la Casa Blanca.

El 2 de agosto pasado, Abdallah II reveló los dichos de Trump al ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves le Drian, durante una reunión que mantuvieron ambos en Amman. Dos diplomáticos franceses que fueron actualizados sobre los detalles del encuentro le revelaron al Canal 10 las declaraciones de Trump.

El rey Abdallah II le dijo al ministro francés que durante su reunión con el mandatario estadounidense le advirtió que “muchos jóvenes palestinos ya no quieren dos estados sino un solo estado con igualdad de derechos”. El rey agregó que Trump expresó que “el resultado será que Israel perderá su carácter judío”.

Abdallah II añadió que Trump le comentó que para que el plan de paz de la Casa Blanca sea aceptado debe ser presentado con anterioridad a los países principales de Europa y del mundo árabe para recibir sus opiniones. El monarca jordano se quejó de que eso aún no ha sucedido.

Abdallah II afirmó que le pidió a Trump que espere con la presentación de su plan de paz. “Hay demasiadas dificultades ahora. No es necesario apurarse con el plan de paz norteamericano”, apuntó. Según el rey, Trump respondió: “Quiero avanzar el acuerdo de paz en el Oriente Medio. Estoy comprometido con eso. Si mi Administración no logra el acuerdo, ninguna otra Administración lo logrará”.

El Canal 10 puntualizó que una fuente israelí y un ex alto funcionario de la Administración estadounidense, que fueron actualizados sobre el contenido de la reunión entre Trump y Abdallah II, confirmaron los detalles. La embajada de Jordania en Washington expresó que no tenía interés en responder el informe. También la Casa Blanca se negó a hacer declaraciones, indicando que no comenta sobre las reuniones políticas del presidente Trump.