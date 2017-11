Tras las escandalosas declaraciones de Hotovely, el presidente de Israel llamó a una “alianza renovada” entre Israel y la Diáspora.

Tras crisis en curso entre el gobierno de Israel y gran parte del mundo judío, tras las escandalosas declaraciones de la viceministra de Exteriores Tzipi Hotovely, el presidente Reuvén Rivlin manifestó que las relaciones ya no deberían limitarse a “filantropía por un lado y admiración ciega por el otro”, sino que deberían reflejar un compromiso compartido con la justicia y una apertura para escuchar al otro.

“Es hora de una alianza renovada, de un lenguaje común, entre Israel y la Diáspora, antes de que sea demasiado tarde”, dijo el presidente durante un discurso en Sde Boker en el Néguev, en memoria del primer ministro fundador de Israel, David Ben -Gurión.

Sus comentarios surgieron luego de una controvertida entrevista en la que la viceministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Hotovely, se quejó de que los judíos estadounidenses no entienden a los israelíes porque llevan una vida “confortable” y no envían a sus hijos a defender su país. Los comentarios de Hotovely fueron ampliamente criticados por políticos de todo el espectro político, incluido el primer ministro Biniamín Netanyahu.

“El judaísmo estadounidense es menos tradicional que en el pasado y más profundamente involucrado en los diversos sectores del liderazgo estadounidense”, dijo Rivlin en la ceremonia conmemorativa oficial del gobierno que conmemora 44 años desde la muerte de Ben-Gurión en Sde Boker. “Su autoimagen es fuerte y está bien establecida. La comunidad anhela una conexión con Israel, pero quiere una relación entre iguales, no de filantropía por un lado y ciega admiración por el otro”.

Israel también ha cambiado, dijo el presidente. El estado judío tiene una economía fuerte y es admirado en todo el mundo por las innovaciones tecnológicas, y su sociedad ya no comprende una mayoría y una minoría, sino varias “tribus” que redefinen su contrato social, dijo.

“Por lo tanto, debemos embarcarnos en un nuevo camino: no más una relación de caridad, sino un compromiso compartido con la justicia, con la responsabilidad mutua judía y humana”, instó Rivlin. “Ya no con el silenciamiento de la crítica mutua, sino con una apertura valiente y sincera. Ya no con la idealización, sino con una verdadera asociación basada en el conocimiento mutuo y en instituciones acordadas para resolver problemas y establecer una política común”.

En su discurso, Rivlin recordó el acuerdo de 1950 que Ben Gurión estableció con el líder del Comité Judío Estadounidense, Jacob Blaustein, que durante décadas fue visto como el modelo para las relaciones Israel-Diáspora.

“El acuerdo se basó en cuatro principios: Primero, el Estado de Israel representa solo a sus ciudadanos, y solo habla en su nombre. Dos, los judíos de los Estados Unidos son ciudadanos de los Estados Unidos y solo son leales a los Estados Unidos. En tercer lugar, Israel no espera que los judíos de los Estados Unidos emigren a Israel. Y cuarto, ninguna de las partes interviene en las decisiones políticas de la otra”.

Ese acuerdo ya no tiene sentido, dijo el presidente, citando sus impresiones de su viaje a Los Angeles la semana pasada, durante el cual se dirigió a las Federaciones Judías de la Asamblea General de América del Norte.

“Vi el inmenso amor de los judíos de la diáspora por Israel. También vi una profunda preocupación y dolor por el aflojamiento de los lazos que unen a la diáspora judía de Israel”, expresó. “Aclaré a las comunidades de la Diáspora que la democracia israelí, la palabra del pueblo en Israel, debe ser respetada. Para nosotros, digo, este momento es una prueba”.