Todo va bien ¿o no?

Benito Roitman

Todo va bien, si nos olvidamos por un momento de los temas de seguridad y de la obstinación por el mantenimiento de estatus quo, y nos concentramos en lo que se llama bienestar material. El último informe del Fondo Monetario Internacional sobre Israel, no hace más de seis meses, señalaba que “La economía de Israel crece bien, con una inflación que permanece baja y con un mercado habitacional que está tranquilizando. Un crecimiento (del PIB) de alrededor de 3.5% en el 2017 ayudó a situar el desempleo en menos del 4% a comienzos del 2018, apoyando fuertes aumentos salariales que alcanzan en promedio 3.25%… Las perspectivas para los próximos años son que el crecimiento se mantenga alrededor del 3.5% con una inflación creciendo gradualmente.”

Por su parte la OECD, alrededor de las mismas fechas, indicaba que “La economía de Israel continúa mostrando un comportamiento macroeconómico y fiscal destacable. El crecimiento (del PIB) es fuerte y el desempleo bajo y en retroceso. Con bajas tasas de interés y estabilidad de precios, la política financiera es prudente y la deuda pública es comparativamente baja y declinante. La posición externa es sólida, gracias a un dinámico sector de alta tecnología.”

A lo anterior cabe agregar una disminución en los indicadores de desigualdad en la distribución del ingreso: de acuerdo a la Oficina Central de Estadística de Israel y con base en la Encuesta de Hogares, el coeficiente de Gini (uno de los instrumentos usados en la medición de la distribución del ingreso) muestra que para 2017 el indicador de esa distribución se estaría situando en los mismos niveles que a fines del siglo pasado, después de haber estado subiendo sistemáticamente durante los primeros 10/12 años del presente siglo.

¿Todo va bien?. Pues si y no. Porque los indicadores macroeconómicos y las perspectivas de crecimiento, avaladas por los organismos internacionales, aparecen como halagüeñas (y así son publicitadas una y otra vez por el gobierno). Pero el recientemente aparecido Informe Alternativo sobre la Pobreza 2018 publicado por la ONG Latet, y que utiliza una metodología multidimensional (en la que intervienen 5 factores: Vivienda, Educación, Seguridad Alimentaria, Costo de Vida y Servicios de Salud), sitúa los niveles de pobreza de las familias en Israel en un 21% del total, por encima –medio millón de personas más- de los que define el Instituto del Seguro Nacional (Bituj Leumí). Para confundir aún más el panorama (o quizás con la intención de ir minimizando un problema que debería conmover a la sociedad y afectar gravemente al gobierno) el Ministerio de Finanzas habría desarrollado un procedimiento propio de medición de la pobreza, basado en el gasto de las familias más que en sus ingresos, y de acuerdo al cual los niveles de pobreza no serían tan acuciantes, ya que se situarían casi en la mitad de los que presenta el Seguro Nacional (ver nota de Avi Waksman en The Marker del 14/10/2018).

Pero los problemas económicos y sociales de Israel no se detienen sólo en el comportamiento temporal de las variables macroeconómicas o de los indicadores sociales. En la profundización de los problemas comienza a apreciarse que no todo va bien. Resulta cada vez más evidente que la economía israelí funciona a dos velocidades, a dos ritmos diferentes. Y esto incide no sólo en el aspecto económico, sino que afecta profundamente el tejido social. Por un lado se encuentran las actividades vinculadas al desarrollo y a la aplicación productiva de técnicas avanzadas en diferentes campos, calificados como de frontera; por el otro se ubica el resto de las actividades productivas de bienes y servicios. Las primeras muestran un gran dinamismo, presentan una alta productividad y están mayoritariamente orientadas a la exportación, pero ocupan una proporción relativamente pequeña –del orden del 8%- de la fuerza de trabajo del país. En las otras actividades, tanto en la producción de bienes como de servicios, se ubica el resto de la fuerza de trabajo, con niveles de productividad mucho más bajos, lo que se refleja en sus niveles salariales. A ello se agregan los niveles de concentración que muestran las actividades de los sectores de alta tecnología, así como el grado de extranjerización de los mismos, tema que pocas veces es puesto en discusión, a pesar de su importancia.

Interesa destacar que –al menos mientras continúen vigentes los actuales esquemas de funcionamiento económicos- la demanda de mano de obra para los sectores de alta tecnología seguirá siendo cubierta en su mayor parte con egresados universitarios, con egresados de unidades de élite del ejército y en general con personal de alta preparación, que constituyen de alguna manera el grupo de trabajadores más calificados, Esto hace problemático que se produzcan traspasos de trabajadores de las otras actividades hacia los sectores de alta tecnología – lo que permitiría equilibrar más los niveles salariales- y de hecho lleva a mantener algo así como dos mercados de trabajo separados (véase al respecto un reciente documento de G.Brand “Why Does the Start-Up Nation Still Have Low Productivity?” en el Taub Center for Social Policy Studies in Israel, Enero 2018).

La forma en que funciona el sistema educativo es en gran medida responsable de esta situación, y mientras se mantengan cuatro corrientes separadas y no se mejoren y universalicen los curricula, así como mientras no se incrementen las asignaciones presupuestarias por alumno -que en Israel se encuentran entre las menores dentro de la OECD- se mantendrán las brechas entre los dos mercados arriba mencionados.

Ciertamente, y a pesar de todo lo que viene sucediendo en materia de educación, es altamente probable que el sistema, tal como funciona actualmente, habrá de continuar con la formación de una élite laboral que asegure la continuidad del (relativamente reducido) volumen de oferta de mano altamente calificada que requieren los sectores y actividades de alta tecnología, Pero ello se alcanzará cada vez más a costa del mantenimiento y profundización de las brechas laborales, salariales y de productividad actualmente existentes, con lo que es factible que –entre otras cosas- se reviertan las mejoras en la distribución del ingreso y se agudicen los problemas derivados del alto costo de vida en el país.

Esto podría conducir a un aumento –quizás explosivo- de las tensiones sociales que, en consonancia con el actual clima internacional, seguramente asumirían formas extremas de derechización populista, mayores aun que las actuales, aprovechadas y conducidas por líderes demagógicos para los cuales los valores democráticos aparecen como obsoletos.

Este escenario no es inevitable, pero tampoco imposible. Depende en alguna medida de la dirección que tomen las protestas que están surgiendo alrededor de los aumentos de precios anunciados en varios servicios públicos (¿aumentos en la electricidad, cuando tenemos ahora gas “propio”?) y en varios rubros alimenticios –algo similar detonó las manifestaciones del 2011, pero se relaciona más con las respuestas del gobierno, en palabras y en acciones, así como de las prioridades que tanto el gobierno como la sociedad asignen a los problemas económicos y sociales, frente a los de seguridad. La moneda está en el aire, aunque con el gobierno actual no es difícil predecir de qué lado caerá.