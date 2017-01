Tierra Santa pacientemente te espera siempre!!!

Editorial

Shoshana Potasz

Todas las autoridades de Tierra Santa se esfuerzan para que esta sea permanentemente visitada conservando su carácter sagrado, religioso e histórico. Pero la tierra de Israel es mucho más: en su pequeña geografía convergen relieves y climas variados dando lugar a las distintas culturas y minorías siendo todas respetadas y autónomas.

Esta vez contamos algo sobre la Custodia de Tierra Santa, las nuevas experiencias de Saxum, el peregrinaje a Nazaret, los Drusos y sus sabores, los Beduinos en la magia del desierto y por sobre todo Jerusalén, siempre Jerusalén y las tres religiones que se conjugan en ella. La vieja y la innovadora, Jerusalén con sus casas abiertas, sus restaurantes y maratones, uniéndose a Tel Aviv, la ciudad que nunca duerme, en “dos ciudades de una escapada”. El interés nacional del país es estar atento y mejorar el bienestar de sus ciudadanos y por supuesto de sus visitantes agregando atracciones, cambiando contenidos o repitiéndolos si tuvieron éxito, convirtiéndolos en tradición.

A lo nuevo se agrega un muy interesante proyecto que surge desde el Instituto de Estudios Sefardíes y Anusim (descendientes de los conversos forzados de la península ibérica) ubicado en el Colegio Académico Netanya. Se trata del futuro museo Sfarad, único centro del patrimonio Sefardí y de los Anusim que traerá luz al actual fenómeno.

A todo esto se agrega el tema de seguridad que hoy en día tanto Occidente como Oriente aprenden que debe ser parte de la convivencia y el bienestar de todos y no sólo en Israel, en donde este es un valor fundamental y básico de supervivencia ya bastante superado. Los habitantes y los turistas se sienten muy seguros y protegidos en todos los lugares, ya sea porque notan la presencia de quienes los cuidan, ya sea por los esfuerzos que el sistema hotelero invierte. Así es como surgen los hoteles boutique con nuevas ideas y los hostales de calidad para todo público tratando de reducir los costos.

Resumiendo, este año que terminó en buena hora no fue malo ni para el turismo interno ni para el entrante a Israel, teniendo este un buen incremento aunque todavía no satisface las aspiraciones de instituciones y autoridades que desean y trabajan para duplicar las cifras.

La antigua Tierra Santa y la renovada con nuevas ideas y construcciones continúa siempre esperando ser visitada. No te la pierdas!!!