Tierra de Nadie… Tierra de Todos – Parashat Bemidbar

Rab. Gustavo Surazski *

Parashat BeMidbar es leída cada año en el Shabat previo a la festividad de Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torá. “BeMidbar” significa “en el desierto”, y justamente fue el desierto el lugar de entrega de la Torá. ¿Por qué la Torá fue entregada e un lugar inhóspito, deshabitado? ¿Por qué Di-s no esperó que el pueblo cruce la frontera de la Tierra Prometida para entregarle la Torá en la Tierra de Israel?

Cuando se entrega algo tan importante, tan sublime como la Torá es de esperar un entorno que también lo sea… Pero el desierto… ¡¿Qué es el desierto para servir de escenario a la entrega de la Torá?! Es como si -salvando las distancias por supuesto- se entregaran los premios Oscars en la Pizzería de la esquina…Convengamos que llamaría la atención.

El Midrash se ocupa de este interrogante y nos da una respuesta sumamente convincente: Fue entregada en el desierto para evitar problemas con las tribus, para que ninguna diga: “La Torá es mía, ya que fue entregada en mi porción”. Por ello, la Torá fue entregada en el desierto, pública y abiertamente, en un lugar de nadie (Ialkut Shimoni, Parashat Itró).

De la misma manera, cuando el rey David decide edificar una capital para su reino, decide hacerlo en Ierushalaim, ciudad que no pertenecía a ninguna tribu en especial, para evitar así el celo entre los distintos sectores del pueblo.

Conociendo la naturaleza humana, Di-s entrega la Torá en el desierto, y la vuelve a entregar cada año en la festividad de Shavuot enseñándonos que es accesible para todos, que nadie puede decir: “La Torá es mía”. No en vano, el Midrash ha comparado a la Torá con el desierto, con el fuego y con el agua, para enseñarnos que así como estos son gratuitos para toda la humanidad, la Torá también los es.

Que en unos días, al celebrar nuevamente la festividad de Shavuot, podamos vencer al desierto que nos rodea y a la sed espiritual que a menudo nos provoca, recibiendo, estudiando y enseñando nuevamente las palabras de la Torá.■

* Rabino de la comunidad Netzach Israel -Ashkelon