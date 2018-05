Teva está en la “lista negra” de la FDA de EEUU

Por bloquear la competencia de genéricos

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) ha decidido tomar partido en el feroz debate público en los Estados Unidos sobre los precios de los medicamentos. La FDA ha publicado una lista de compañías que bloquean la competencia de genéricos para sus productos, algo que es legal, pero en opinión del jefe de la FDA, Scott Gottlieb, usan medios para “jugar con el sistema”.

La lista no tiene efecto legal; su significado está en el ámbito de la opinión pública. El objetivo es nombrar y avergonzar a las empresas que se involucran en ciertas prácticas.

La publicación de la lista es una buena noticia para las compañías de genéricos como Teva Pharmaceutical Industries Ltd. de Israel, ya que si conduce a una mejora para los fabricantes de medicamentos genéricos, debería ser positivo para la compañía, cuyo negocio principal reside en los genéricos. La historia, sin embargo, es más complicada que esto, particularmente para Teva, que sin embargo aparece en la lista. Teva se menciona en la lista por haber utilizado tácticas obstructivas para bloquear la producción de genéricos de sus medicamentos, y no de su exitoso fármaco Copaxone, como podría pensarse, sino de un producto que es genérico, un tratamiento para el acné llamado Claravis.

La lista nombra a todas las empresas acerca de las cuales la FDA ha recibido quejas de que impidieron que las compañías farmacéuticas genéricas obtuvieran muestras de sus medicamentos de marca, para que las compañías genéricas pudieran copiarlas legalmente. La FDA dice que las compañías genéricas generalmente necesitan entre 1.500 y 5.000 unidades del medicamento de marca para realizar pruebas que demuestren que su versión genérica es bioequivalente. El nombre de Teva aparece entre los de muchas compañías grandes y de buena reputación, algunas de las cuales usaron esta táctica dilatoria de bloqueo en relación con más de un medicamento.

La FDA declara que recibió cuatro consultas relacionadas con la dificultad para obtener muestras de Claravis. En relación con algunos otros productos, la lista registra diez consultas o más. ■