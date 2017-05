Tenis: Israel no podrá regresar al Grupo Mundial

Deberá seguir en el Grupo I por tercer año consecutivo

Los jóvenes israelíes Yshai Oliel y Daniel Cukierman recibieron unas lecciones humildes en el tenis de la Copa Davis, ganando sólo dos partidos cada uno en el camino a las derrotas por 5-0 ante Portugal en el Grupo I en Lisboa.

El sueño de Israel de regresar al Grupo Mundial ya se había desvanecido el año anterior, cuando el azul y el blanco cayó por 3-0.

Cukierman, clasificado como No. 528 en el mundo, no querrá recordar mucho de su debut en la Copa Davis, perdiendo 6-2, 6-0 ante Frederico Ferreira Silva (363) en sólo 57 minutos.

Después de ganar sólo cuatro partidos en la derrota ante el No. 41 del mundo, Joao Sousa, Yshai Oliel (928) de 17 años cayó derrotado por 6-2 y 6-0 ante Pedro Sousa (192).

Oliel recibió el llamado inesperado al equipo debido a la lesión en el hombro de Amir Weintraub, mientras que Cukierman reemplazó a Dudi Sela.

Israel tenía la esperanza de reclamar la primera de las tres victorias que necesitaba en 2017 para regresar al Grupo Mundial por primera vez desde 2013. Pero en su lugar tendrá que luchar por quedar en el Grupo I por tercer año consecutivo.

Erlich y Sela lucharon contra Joao Sousa y Gastao Elias durante cuatro horas y 10 minutos antes de caer derrotados por 7-5, 6-7 (4), 4-6, 6-2, 6-4 en la cancha de polvo de ladrillo.

Sela (75 en el mundo) tuvo un comienzo rápido en el segundo partido, pero fue limitado por una lesión en la mano. “Dudi fue afectado por su lesión en la mano, pero era importante para él jugar”, dijo el capitán israelí Eyal Ran.

Serbia, Australia y Francia se trasladaron a los cuartos de final de la Copa Davis, cuando sus equipos de dobles obtuvieron las victorias que les dieron indiscutibles 3-0 sobre Rusia, la República Checa y Japón, respectivamente.

El argentino Juan Martín del Potro destacó la actitud, la lucha y el coraje de sus compatriotas en la Copa Davis, a pesar de caer eliminados por Italia en la primera serie del Grupo Mundial.