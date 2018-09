Teatro Guivataim: Festival “Cuenta Cuentos”

En el Teatro Guivataim durante diez días se llevará a cabo, en la fiesta de Sucot entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre, el tradicional festival titulado “Cuenta cuentos” (Mesaprei sipurim) bajo la dirección de su fundador y principal narrador, Iosi Alfi.

Este año festeja su edición No. 25, y sigue siendo una verdadera institución y uno de los eventos culturales más prestigiosos del país, pues cubre un género original. No debe sorprender que tras el éxito logrado en Israel haya sido copiado en muchos otros países, los cuales no dudaron de solicitar la asistencia de su “inventor”, nuestro Alfi.

Este año será muy especial por la gran variedad de narradores entre ellos el ex primer ministro Ehud Olmert, el ex subjefe del Mossad Ram Ben-Barak, la parlamentaria Tzipi Livni, el ex ministro Shay Piron, Shlomo Hillel, Yair Stern, Prof. Uzi Rabi, Michael Bar-Zohar, Yoram Teharlev, Kobi Meidán, Dov Navon, Lia Koenig, Moshe Lahav, Nancy Brandes, el Prof. Eitan Friedman, Jesse Heiman, Rinah Pushkarna, Eden Harel, Oded Menashe, Yaacov Bodo, Yael Leventhal y muchas otras personalidades de todos los rubros.

Entre los eventos más destacados: la apertura será un saludo a la ciudad anfitriona de Guivataim que marca el 95 aniversario de su fundación y 20 años del festival en esta sede. Con motivo del 70º aniversario del Estado de Israel, se dedicará un festival de narración de cuentos a los símbolos nacionales más importantes. Además el festival saludará a otro símbolo israelí que marca el año 65: la Academia de la Lengua Hebrea.

Otro evento señalará los 70 años del Estado con cuentos de los 70 errores históricos, algunos de ellos muy divertidos.