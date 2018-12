SodaStream abre fábrica en Gaza: “Donde hay empleos reales puede haber paz”

En el segundo día de la Conferencia de Negocios de Globes Israel, el presidente de PepsiCo. Ramón Laguarta, se dirigió al director ejecutivo de SodaStream recientemente adquirida por PepsiCo, Daniel Birnbaum, manifestando “debes estar muy orgulloso de lo que has logrado en estos 70 años, has aterrizado aquí como un extraño y has convertido el desierto en algo asombroso y creativo, deberías sentirte muy orgulloso” y agregó “queremos que la gente en Gaza tenga empleos reales, porque donde hay prosperidad puede haber paz”, anunció.

Laguarta, explicó que los valores de SodaStream los llevaron a tomar esta decisión porque ellos entienden que la diversidad en las empresas es muy importante y pone como ejemplo la fábrica en Israel “nos encanta mostrar lo que hace la paz aquí, hay 1.000 personas judías y 1.000 personas árabes en la fábrica, incluyendo a cientos de Palestinos y no lo creerán, pero hay paz, armonía y la gente sonríe y surgen amistades entre ellos”.

PepsiCo tiene alrededor de 250.000 empleados en todo el mundo y Laguarta, quien se encuentra en la cima de la pirámide, no es la primera vez que está en Israel, además de SodaStream, la compañía tiene negocios con la familia Strauss y con el gruopo Tempo desde hace tiempo.

Con respecto a SodaStream, Laguarta señaló que entienden que esta es una gran oportunidad entre otras cosas por el desarrollo global, que tienen un gran equipo en el cual resalta sobre todo el valor humano “estamos en una misión para hacer del mundo un lugar mejor, o como ustedes dicen en hebreo realizar el “Tikun haOlam”, manifestó.

El director ejecutivo de PepsiCo, Ramón Laguarta, cuya compañía compró Sodastream en agosto de 2018 en 3.200 millones de dólares, agregó que la diversidad también es uno de los valores de PepsiCo. “Uno de los principios de nuestro fundador, John Kendall, fue que el negocio deberá ser un puente que una a las culturas”, expresó.