Siria: Israel atacó en nuestro territorio, derribamos varios misiles

La agencia oficial de noticias siria SANA anunció que el sistema de defensa antiaéreo sirio derribó varios “objetivos enemigos” en el sur del país. Una fuente militar le dijo a la agencia que el sistema antiaéreo derribó varios objetivos enemigos en la zona de Al Kiswah y sus alrededores. Se trata de un área al sur de Damasco, la capital siria, que según fuentes extranjeras fue atacada por la Fuerza Aérea de Israel en el pasado. El Canal de televisión Al Hadath, anunció que aviones de la Fuerza Aérea de Israel atacaron posiciones de las milicias iraníes en el sur de Siria.

En el mes de octubre, una alta fuente israelí manifestó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen atacando en Siria tras el derribo del avión ruso -por parte de las baterías antiaéreas sirias-, porque la coordinación militar con Moscú continúa al igual que en el pasado. El entonces ministro de Defensa, Avigdor Liberman, respondió cuando se le preguntó si la Fuerza Aéra de Israel volvió a atacar en Siria, tras el incidente, que: “El hecho de que ustedes no escucharon no significa que no haya ocurrido”.

Esta mañana, el investigador Ronen Solomon reveló en su blog “Intelli Times” que un avión iraní realizó un vuelo directo desde Irán hacia Beirut, la capital del Líbano. Según el reporte, el avión pertenece a la empresa Fars Air Qeshm, operada generalmente por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Se trató de un Boeing 747 que no tiene ventanas y que en los últimos tiempos toma cada vez más frecuentemente esa misma ruta.

A fines de septiembre, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, mostró en la Asamblea General de la ONU un mapa de Beirut, que tenía marcado las instalaciones de misiles que el grupo terrorista libanés chií Hezbollah ha emplazado en el aeropuerto internacional de la ciudad. “Hezbollah está usando intencionalmente a los habitantes de Beirut como escudos humanos. Ellos han emplazado instalaciones de misiles dentro del aeropuerto de Beirut”.

Hace tres meses, fuentes de inteligencia occidental reportaron que Irán estaba transfiriendo de contrabando armamentos y equipos bélicos a Hezbollah en aviones comerciales. El informe indicaba que los cargamentos incluyen armas y componentes para aumentar la precisión de proyectiles, es decir para convertir cohetes aleatorios en misiles de precisión, en las plantas clandestinas que Irán ha instalado en el Líbano.