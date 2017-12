Un grupo de 21 personas con rostros cubiertos arrojaron cócteles molotov el sábado en una sinagoga en Gotemburgo, Suecia, informaron los medios locales. Nadie resultó herido en el incidente, pero un pequeño incendio estalló en el estacionamiento de la sinagoga.

Los servicios de emergencia recibieron la llamada alrededor de las 10 pm del sábado informando que botellas con querosén fueron arrojadas a una sinagoga en el centro de la ciudad. “Llegamos a la escena y apagamos el fuego. Se produjo un pequeño incendio entre los automóviles en el estacionamiento de la sinagoga. También encontramos algunos fluidos combustibles”, dijo el jefe de la estación de bomberos de la ciudad, y agregó que temían que las llamas alcanzaran la sinagoga si no se apagaban a tiempo.

Según un periódico local, un grupo de miembros judíos del movimiento juvenil realizó una actividad en el complejo de la sinagoga en el momento del ataque. La madre de una de las chicas que participó en la actividad comentó: “Mi hija me envió un mensaje de texto, ‘Mamá, tengo miedo’ y me dijo que 20 hombres con caras cubiertas arrojaron objetos ardientes al centro judío”.

El ataque se produjo después de una marcha en la que cientos de manifestantes se manifestaron en Malmö contra el reconocimiento estadounidense de que Jerusalén es la capital de Israel. Según los medios de comunicación locales, los manifestantes gritaron: “Hemos declarado la Intifada en Malmö. Queremos que nuestra libertad regrese, y dispararemos a los judíos”.

En Amsterdam, Holanda, un musulmán envuelto en una bandera palestina llegó al restaurante Carmel y rompió su escaparate.

El atacante se acercó al restaurante mientras cantaba “Allahu akbar” y tiró un poste segundos más tarde, lo que destrozó la ventana delantera del restaurante, mientras que dos policías que estaban allí parados no intervinieron.