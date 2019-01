Shelly Yachimovich, será la nueva jefa de la oposición en el Parlamento de Israel

El presidente del partido HaAvoda HaIsraeli (Laborista Israelí), Avi Gabbay, nombró a la ex líder del partido, Shelly Yachimovich, como presidente de la oposición, después de su decisión de separarse del partido “Hanua” de Tzipi Livni.

Gabbay, expresó en un comunicado “Shelly Yachimovich, sirvió con anterioridad, como excelente líder de la oposición”, refiriéndose al tiempo que Yachimovich, como presidenta de Avodá y presidenta de la oposición, entre los años 2011 y 2013.

Avi Gabbay, continuó diciendo, “Estoy orgulloso de Shelly, una excelente diputada que lidera con determinación las batallas que enfrenta en la Knéset. Shelly, es un ejemplo de servidora púbica, siempre comprometida y dispuesta a hacer el cambio”.

En la mayoría de los casos, el líder del partido político con mayor representación parlamentaria que no está en el gobierno, es el líder de la oposición en la Kneset, pero Gabbay, quien derrotó a Isaac Herzog en una primaria para tomar el mando del Laborista en 2017, no puede asumir la posición ya que no es miembro de la Kneset.

El jefe del partido laborista, Avi Gabbay, desató ayer martes, un nuevo terremoto político al anunciar sorpresivamente la disolución de la asociación con el partido Hatnuá, encabezado por la diputada Tzipi Livni.

La Unión Sionista estaba compuesta por el Partido Laborista y el minúsculo partido Hatnuá, liderado por la ex ministra de Exteriores, Livni. La alianza había sido creada de cara a las elecciones de 2015 por Livni y el anterior presidente del laborismo, Itzhak Herzog. Cuando Gabbay reemplazó a Herzog, Livni se convirtió en líder de la oposición en La Knéset (Parlamento), debido a que Gabbay no es miembro de la cámara legislativa.