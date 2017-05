Shaked criticó el proyecto de control de alquileres

También denunció los límites de pago de ejecutivos

En una conferencia en el Centro Interdisciplinario Herzlia, la Ministra de Justicia Ayelet Shaked atacó directamente las iniciativas legales propuestas para la reforma del mercado de alquiler y la limitación de los salarios de los ejecutivos en las empresas públicas. Ella volvió a hablar de la gran importancia de reducir la legislación excesiva en Israel, que según ella causa daño económico.

Refiriéndose a las leyes de alquiler justo en otros países, Shaked declaró: “Después de que este experimento fracasó en otros lugares, ya sabemos exactamente cómo funcionó y cómo funcionará aquí si, Dios no lo permita, tal ley pasa en Israel. Un congelamiento sobre los alquileres hace que la vivienda sea un producto controlado por los precios e inevitablemente conduce al descuido criminal del mantenimiento, la creación de guetos, un mercado negro de arrendamientos, la inversión cada vez menor en viviendas de alquiler, que se ha convertido en un negocio no rentable, lo que por supuesto culmina en una creciente escasez de bienes raíces de alquiler, agravando el problema que llevó a los altos alquileres”.

Shaked agregó: “No debería ser ninguna sorpresa que yo haya bloqueado la legislación de control de alquileres. Creía, y todavía creo, que el problema es que no se está construyendo suficiente vivienda. El precio es simplemente un síntoma de una escasez de suministro”.

Shaked no se detuvo allí. Argumentó que la estructura jurídica distorsionada propuesta en la ley de alquiler justo “no es el único ejemplo de jugar con ilusiones en nuestro país”.

En este punto, Shaked atacó el proyecto de ley para extender las restricciones a la remuneración de los ejecutivos de las compañías financieras a otras empresas públicas y advirtió: “esto expulsará a los inversores extranjeros, que ven la dura regulación impuesta por el gobierno a los negocios, algo que no tiene igual en ninguna parte del mundo, y están perdiendo su deseo de invertir su dinero aquí. Ahora, y pido disculpas por adelantado a los legisladores: un proyecto de ley para limitar los salarios en las empresas públicas no pasará, siempre y cuando presida el comité legislativo ministerial”.