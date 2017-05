También único en el mundo

El lanzamiento israelí del primer polo de tecnología de construcción del mundo tiene como objetivo proporcionar a las empresas constructoras y a los promotores inmobiliarios el acceso a innovaciones de alta tecnología.

La Zona de Innovación de la Construcción es un proyecto conjunto único de la Asociación de Constructores de Israel, la plataforma SOSA de Tel Aviv para ecosistemas globales de startups, el Ministerio de Construcción y Vivienda de Israel y el Ministerio de Economía israelí.

“El estado de Israel ha demostrado ser un líder en el mundo de la alta tecnología y la innovación, cambiando la forma en que nos comunicamos, la forma de conducir y ahora la forma de construir”, dijo el ministro de Construcción y Vivienda Yoav Galant en la ceremonia de lanzamiento.

“Estamos defendiendo la combinación de nuevas tecnologías para crear nuevos modelos de operación, mejorar los métodos de construcción y acelerar los tiempos de producción. Esta iniciativa conducirá al progreso y a la innovación en la industria de la construcción y mientras se crean cada vez más startups, y mientras el programa se amplía a las industrias nuevas, muchos más progresos serán creados”, añadió Galant.

Soluciones de software y hardware para el proceso de construcción real -así como la planificación, gestión y financiación de proyectos de construcción- se incluyen bajo el paraguas bastante nuevo de la tecnología de construcción.

Drones y robots

La conexión de las dos grandes industrias de la construcción y alta tecnología esperaba la creación de un ecosistema de nicho en Israel, involucrando a empresas emergentes, inversionistas, académicos, agencias gubernamentales, reguladores y proveedores de servicios, declaró Uzi Scheffer, gerente de SOSA.

“La mayoría de las compañías en este ecosistema serán israelíes, pero no todas. Empezaremos localmente, pero vemos una enorme oportunidad para este programa”.

Ejemplos de empresas israelíes que ya ofrecen productos de alta tecnología para la construcción son Dronomy de Tel Aviv y Beyon3D de Herzlia.

Dronomy utiliza aviones no tripulados para inspeccionar los sitios de construcción de forma autónoma, creando modelos en 2D y 3D para comparar el progreso real con los planes de construcción con el fin de detectar cualquier discrepancia. “Esto tendrá un gran impacto, y no se necesita mucho para implementarlo”, comenta Scheffer.

Beyon3D ofrece un proceso de fabricación robótico totalmente automático para convertir un dibujo en 2D o un modelo 3D en un componente de construcción prefabricado que utiliza mezclas de concreto de alta calidad y yeso y un sellador autonivelante para recubrimiento y acabado.

Aprovechando la innovación

Los 2.000 miembros de la Asociación de Constructores de Israel ayudarán a identificar puntos problemáticos de la industria y trabajarán con SOSA para crear programas de innovación abierta que conduzcan a pilotos y asociaciones con compañías nuevas y establecidas con soluciones de vanguardia para el sector tradicionalmente conservador de la construcción.

“La Asociación de Constructores de Israel está tratando de actualizar el potencial que la comunidad global de alta tecnología puede ofrecer al mundo de baja tecnología de la construcción, que hasta ahora ha permanecido bajo su radar”, dijo Chaim Feiglin, vicepresidente la Asociación de Constructores de Israel.

Dado el ecosistema robusto y geográficamente denso de la innovación de Israel y su cultura de negocio de colaboración, situar la zona de la innovación de la construcción en la Nación Start-up tiene sentido.

